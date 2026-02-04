Camer.be
Gestion des actifs résiduels de l'ex-ONPC:Cyrus NGO'O mord la poussière face au Cabinet Conseil Atou
Gestion des actifs résiduels de l'ex-ONPC:Cyrus NGO'O mord la poussière face au Cabinet Conseil Atou

Le directeur général du Port Autonome de Douala ( PAD), Cyrus NGO'O, a vu le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri EYÉBÉ AYISSI, annuler la décision du 16 novembre 2021, portant transfert au PAD, des actifs résiduels de l'ex- Office National des Ports du Cameroun ( ONPC), situés au sein de l'espace  du Port Autonome de Douala. 

Faut-il le rappeler, le directeur général du Port Autonome de Douala n'a jamais caché  son ambition de renflouer les caisses de la structure qu'il dirige, avec les actifs résiduels de l'ex- Office National des Ports du Cameroun.

Ces derniers sont estimés à plusieurs dizaines de milliards francs CFA.  En date du 12 décembre 2025, le Cabinet Conseil ATOU qui avait reçu du président de la République, Paul BIYA, mandat de gérer lesdits actifs résiduels, a introduit une requête auprès du ministre des Domaines, du  Cadastre des Affaires foncières, aux fins d'annulation de la gestion des actifs résiduels de l'ex- Office National des Ports du Cameroun, confiée au Port Autonome de Douala, plus exactement à son directeur général, Cyrus NGO'O dont l'hostilité avec Lazare ATOU le promoteur du Cabinet Conseil éponyme,  est un secret de polichinelle. Ce dernier avait engagé une procédure au tribunal criminel spécial, contre le directeur général du Port Autonome de Douala, ainsi que contre Ferdinand NGOH NGOH le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, pour, entre autres, " blanchiment des capitaux,  détournement présumé de biens publics ",  dans le cadre du marché PORTSEC, et relatif à la sécurisation du Port Autonome de Douala. Et depuis lors, les deux derniers cités ne portent pas Lazare ATOU dans leur cœur, pour dire le moins. 

Pour certains observateurs, Cyrus NGO'O vient de subir un autre revers. Allusion est faite  à l'épique feuilleton du scanning des conteneurs au Port Autonome de Douala. Un feuilleton qui donne à voir que les prétendues " très hautes instructions" du président de la République pour l'éviction de SGS au profit de TRANSATLANTIC, sont plus que douteuses, depuis que le Premier ministre, chef du gouvernement, est énergiquement intervenu pour dire que c'est SGS qui a droit de cité, même si sur le terrain, TRANSATLANTIC bénéficie du soutien des forces de défense et de sécurité, lesquelles sont venues à la rescousse de Cyrus NGO'O pour démanteler les installations de l'entreprise suisse.

Selon la décision d'annulation du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, les actifs de l’ex ONPC ne sont plus sous le contrôle du Port Autonome de Douala (PAD) mais du Cabinet Conseil ATOU. Il ne reste plus qu'à voir si  cette décision va se  matérialiser, quand on sait que Cyrus NGO'O a toujours curieusement bénéficié du soutien de défense et de sécurité, pour se protéger même des décisions de justice. Le cas échéant, il serait intéressant de voir comment le Cabinet Conseil ATOU y apporterait des réponses. 

