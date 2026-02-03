FRANCE :: La Nuit de l’Amour 2026 : un souffle d’émotion au cœur de la diaspora

Stains s’apprête à vibrer au rythme de l’amour ce samedi 14 février 2026. Sous l’impulsion de la pétillante Laure L’argent, épouse Houandja, la diaspora célébrera la plus universelle des émotions lors d’une soirée placée sous le signe du partage, de la tendresse et du raffinement.

Dans le cadre enchanteur des Salons Sabrina au 42 chemin des Fourches, la première édition de “La Nuit de l’Amour” promet une expérience unique où couples, amoureux et passionnés de la vie viendront communier autour d’une seule valeur : l’amour roi.

À l’affiche, des artistes emblématiques tels que Espo 2 Ben’s et Ruth Kotto, prêts à enflammer la scène et à offrir un spectacle vibrant d’émotions, entre sensualité musicale et moments d’intense complicité.

Soutenue par Guy Métang, la marraine Merline et les éditions Sopieprod, cette soirée s’annonce déjà comme un événement incontournable de la scène parisienne. L’élégance, la convivialité et la bonne humeur seront au rendez-vous d’un moment taillé pour les passionnés de la belle vie.

Pour Laure L’argent, cette première aventure événementielle marque le début d’une belle histoire. Entre charme, audace et sincérité, elle offre à la diaspora une parenthèse lumineuse, un hymne à l’amour vécu et assumé.

Le rendez-vous est pris : le 14 février, à Stains, l’amour sera plus fort que jamais.

