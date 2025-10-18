Camer.be
Poésie et République : le Pr Jean Gatsi plaide pour la légalité face aux autoproclamations
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Poésie et République : le Pr Jean Gatsi plaide pour la légalité face aux autoproclamations :: CAMEROON

Après l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, alors que le climat post-électoral reste tendu, une voix singulière se fait entendre. Celle du Pr Jean Gatsi, conseiller technique auprès du recteur de l’Université de Douala, professeur titulaire hors échelle et agrégé international des Facultés de droit. 

Plutôt que de se lancer dans des déclarations politiques, l’éminent juriste choisit la poésie pour faire passer son message de sérénité et de respect des institutions.

Au centre de son texte, une image frappe : « L’autoproclamation est une contrebande ». Cette formule fustige toute tentative de revendiquer une victoire électorale en dehors des règles établies. Pour lui, un tel comportement n’est pas seulement illégal – il met en péril l’ordre républicain lui-même.

Sans s’enflammer ni polémiquer, le poème en appelle à la responsabilité de chacun, à la retenue et au respect des processus démocratiques. Il rappelle que seul le Conseil constitutionnel a le pouvoir de proclamer les résultats officiels, et que court-circuiter cette étape risque de faire basculer le pays dans l’instabilité.

À travers cette œuvre, le Pr Jean Gatsi transforme la poésie en outil de sensibilisation républicaine, dans un style à la fois sobre et engagé. Ses vers dessinent un chemin vers la paix, la légalité et l’unité, loin des turbulences électorales.

Un message qui tombe à point nommé pour ce moment crucial de la vie démocratique camerounaise.

