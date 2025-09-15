-
CAMEROUN :: Sortir du franc CFA : la solution panafricaniste de Jean-René Ndouma pour la CEMAC :: CAMEROON
Alors que la Conférence des chefs d'État de la CEMAC se tenait à Bangui, Jean-René Ndouma a livré une analyse sans concession sur la question monétaire en Afrique centrale. Selon l'expert, la souveraineté monétaire constitue un enjeu fondamental pour les pays de la région, qui doivent selon lui s'émanciper de l'influence française. "Quand les pays de la CEMAC ont besoin de la France, on ne voit jamais le Trésor français passer à l'action", déplore-t-il, plaidant pour une monnaie indépendante de toute puissance étrangère.
Ndouma remet également en cause le projet de fusion entre la CEMAC et la CEEAC, estimant que cette réforme ne changerait rien aux déséquilibres fondamentaux. "Au contraire, cela créera davantage d'espaces pour que les impérialistes écoulent leurs produits", affirme-t-il, proposant plutôt l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants inspirés par le panafricanisme militant.
La solution avancée par l'expert repose sur une émulation régionale qui verrait le Cameroun montrer la voie en quittant le franc CFA, créant ainsi un effet d'entraînement pour les autres nations africaines. Cette vision s'inscrit dans la mouvance de l'Alliance des États du Sahel (AES), présentée comme un modèle alternatif de coopération sud-sud affranchi des influences étrangères.
