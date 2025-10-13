Camer.be
Bruxelles, ma terre de grâce
Il y a des lieux qui marquent une vie, des instants qui redonnent sens à tout un parcours.
Pour moi, Bruxelles en fait partie.
C’est ici, il y a plus de dix ans, que tout a véritablement commencé. Je me souviens encore de ce jour où, lors de la première édition du Critérium Africain de Belgique, j’ai reçu ma toute première récompense. Ce fut plus qu’un trophée : une grâce. Une lumière qui a tracé le chemin de tant d’autres reconnaissances à travers le monde: à Francfort, Berlin, Hambourg, mais aussi en Californie, Atlanta, Washington DC et Londres me consacrant comme l’un des reporters, réalisateurs et producteurs d'émission TV les plus engagés de la diaspora.
 
C’est d’ailleurs ce parcours qui m’a valu ce surnom qui me touche profondément : « La Voix de la Diaspora ».
Et voilà qu’en ce samedi 11 octobre, au cœur du Birmingham Palace de Bruxelles, le destin me ramenait à ma terre de grâce. Devant un parterre de personnalités venues célébrer la 8ᵉ édition du Festival des Arts et de la Culture, j’ai eu l’immense honneur de recevoir un nouveau prix, symbole d’un engagement constant : celui de promouvoir, valoriser et faire rayonner notre culture au-delà de nos frontières.
L’émotion fut immense. Car derrière chaque distinction, il y a des années de travail, de doutes, de persévérance, mais surtout d’amour pour notre identité commune.
 
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Passy La Noblesse, promotrice de ce magnifique festival, dont la vision et la détermination redonnent foi et courage à tant d’artistes et de créateurs.
 
À la diaspora belge, je dis merci.
Merci pour cette reconnaissance qui n’est pas qu’une récompense personnelle, mais une célébration collective de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous portons.
 
Je reçois cette distinction avec humilité et la promesse de continuer à donner le meilleur de moi-même, à travers les médias et bien au-delà, pour que notre culture continue de briller, partout où bat un cœur africain.
 

