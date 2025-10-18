Camer.be
Grégoire Owona reproche à Kamto son silence sur les violences post-électorales à Dschang
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Grégoire Owona reproche à Kamto son silence sur les violences post-électorales à Dschang :: CAMEROON

Dans le paysage politique camerounais déjà sous tension après la présidentielle du 12 octobre 2025, un nouvel échange tendu oppose le pouvoir et l'opposition. Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le parti au pouvoir, a publiquement critiqué le chef de l'opposition Maurice Kamto pour ne pas avoir condamné les récentes manifestations violentes ayant secoué Dschang, une ville de la région de l'Ouest dont ce dernier est originaire.

Cet épisode intervient après que Maurice Kamto a appelé, vendredi, au respect du verdict des urnes tout en enjoignant les Camerounais au calme et à patienter en attendant les résultats officiels. Alors que le leader de l'opposition redoutait qu'une fraude électorale massive ne plonge le pays dans le chaos, venant s'ajouter à deux conflits armés préexistants, Grégoire Owona, également ministre du Travail, a exprimé un tout autre regret. Il a fustigé le silence de Kamto concernant les violences post-électorales à Dschang, où la situation a dégénéré.

« Assez sincèrement, j'aurais attendu du Professeur Associé de Droit que vous êtes, une condamnation ferme des graves obstacles au processus électoral ainsi que des manipulations qui ont conduit aux incidents de Douala et Dschang, rapidement contenus par les forces de l'ordre, dont je salue le rôle républicain », a déclaré le dignitaire du régime. La ville de Dschang a en effet été le théâtre d'une crise politique aiguë, avec des manifestants incendiant le palais de justice et la maison du parti au pouvoir, RDPC, pour protester contre de forts soupçons de tripatouillage des procès-verbaux électoraux.

Ce différend illustre la profonde fracture qui caractérise le processus électoral camerounais. D'un côté, l'opposition et une partie de la société civile réclament une transparence absolue et dénoncent des irrégularités. De l'autre, le pouvoir en place défend la légitimité du scrutin et appelle à attendre les résultats dans le calme, tout en mettant en avant le professionnalisme des forces de sécurité. Le dialogue semble rompu, laissant planer le spectre d'une instabilité prolongée.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #Kamto #Owona #Dschang #Presidentielle2025 #CrisePolitique #PaixSociale

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Grégoire Owona reproche à Kamto son silence sur les violences post-électorales à Dschang
Iyodi dénonce une imposture dans la commission électorale
Tension électorale sur fond d'accusations de fraude à Yaoundé
Le gouvernement rappelle la procédure de proclamation des résultats
Résultat de l'Élection présidentielle : Firmin Bakabe invite tous les acteurs politiques à la retenue
Ekani Ottou quitte le FDC : une démission choc après la sortie d'Atangana
Cameroun – Bakassa : le village qui a refusé de tourner le dos à Paul Biya
Serge Espoir Matomba appelle à la sérénité dans l’attente des résultats officiels
Crise à Madagascar : l'armée se mutine, le président Rajoelina acculé par la contestation
Clôture de campagne de Paul Biya : La répétition générale avant le concert
La France appelle à manifester contre Paul Biya au Cameroun
Paul Atanga Nji alerte : toute autoproclamation de vainqueur sera sévèrement sanctionnée
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:03
Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya

Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya
01:33
Grégoire Owona reproche à Kamto son silence sur les violences post-électorales à Dschang

Grégoire Owona reproche à Kamto son silence sur les violences post-électorales à Dschang
01:21
Iyodi dénonce une imposture dans la commission électorale

Iyodi dénonce une imposture dans la commission électorale
00:30
Tchiroma interpelle l'armée camerounaise dans la crise post-électorale

Tchiroma interpelle l'armée camerounaise dans la crise post-électorale
00:10
L'Impasse Électorale au Cameroun : Une Anomalie du XXIe Siècle

L'Impasse Électorale au Cameroun : Une Anomalie du XXIe Siècle

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo