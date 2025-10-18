CAMEROUN :: Commission de recensement des votes : Les chiffres contestés qui enflamment la présidentielle :: CAMEROON

La commission de recensement des votes serait sur le point d'annoncer des résultats présidentielle qui provoquent déjà une vive polémique dans tout le pays. Selon des sources bien informées, des chiffres spécifiques circulent attribuant 52% au président sortant Paul Biya contre 39% à son principal rival Issa Tchiroma. Ces statistiques controversées expliqueraient le départ brutal du FSNC des travaux de la commission, marquant ainsi une contestation des résultats sans précédent.

La situation apparaît particulièrement tendue dans certaines régions comme le NOSO où des disproportion dans les scores attribués aux candidats alimentent les suspicions de fraude. Alors que le processus électoral devrait normalement garantir la transparence électorale, ces anomalies statistiques jettent une ombre sur la crédibilité du scrutin. De nombreux observateurs s'interrogent sur la cohérence de ces chiffres avec la réalité du terrain, d'autant que dans les zones où le contrôle est possible, les tendances semblent radicalement différentes.

Cette publication des résultats provoque une crise politique majeure et remet en question l'intégrité du processus démocratique camerounais. Alors que la tension monte dans le pays, la communauté internationale observe avec attention l'évolution de cette situation qui pourrait déterminer l'avenir politique du Cameroun pour les prochaines années.

