Camer.be
Commission de recensement des votes : Les chiffres contestés qui enflamment la présidentielle
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Commission de recensement des votes : Les chiffres contestés qui enflamment la présidentielle :: CAMEROON

La commission de recensement des votes serait sur le point d'annoncer des résultats présidentielle qui provoquent déjà une vive polémique dans tout le pays. Selon des sources bien informées, des chiffres spécifiques circulent attribuant 52% au président sortant Paul Biya contre 39% à son principal rival Issa Tchiroma. Ces statistiques controversées expliqueraient le départ brutal du FSNC des travaux de la commission, marquant ainsi une contestation des résultats sans précédent.

La situation apparaît particulièrement tendue dans certaines régions comme le NOSO où des disproportion dans les scores attribués aux candidats alimentent les suspicions de fraude. Alors que le processus électoral devrait normalement garantir la transparence électorale, ces anomalies statistiques jettent une ombre sur la crédibilité du scrutin. De nombreux observateurs s'interrogent sur la cohérence de ces chiffres avec la réalité du terrain, d'autant que dans les zones où le contrôle est possible, les tendances semblent radicalement différentes.

Cette publication des résultats provoque une crise politique majeure et remet en question l'intégrité du processus démocratique camerounais. Alors que la tension monte dans le pays, la communauté internationale observe avec attention l'évolution de cette situation qui pourrait déterminer l'avenir politique du Cameroun pour les prochaines années.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #Presidentielle #Resultats #PaulBiya #Tchiroma #Scrutin #Democratie

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Scandale à la commission électorale : un membre brise l'omerta
Commission de recensement des votes : Les chiffres contestés qui enflamment la présidentielle
Résultats électoraux contestés et tensions militaires inquiètent
Poésie et République : le Pr Jean Gatsi plaide pour la légalité face aux autoproclamations
Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya
Tchiroma interpelle l'armée camerounaise dans la crise post-électorale
Maurice Kamto alerte sur les tensions post-électorales au Cameroun et appelle au respect des urnes
Le peuple camerounais va-t-il accepter cette énième turpitude ?
Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire et rejette le Conseil constitutionnel
La commission nationale de recensement des votes désignée pour la présidentielle
Dschang en ébullition : une ville s'embrase après la présidentielle camerounaise
Le RDPC prépare un recours devant le Conseil constitutionnel, vers un bras de fer politique
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:26
Scandale à la commission électorale : un membre brise l'omerta

Scandale à la commission électorale : un membre brise l'omerta
17:06
Commission de recensement des votes : Les chiffres contestés qui enflamment la présidentielle

Commission de recensement des votes : Les chiffres contestés qui enflamment la présidentielle
15:07
Issa Tchiroma : soutiens inédits et appel à la mobilisation face à la crise

Issa Tchiroma : soutiens inédits et appel à la mobilisation face à la crise
14:58
Félicitations de la diaspora camerounaise combattante au Président Issa Tchiroma et au Peuple

Félicitations de la diaspora camerounaise combattante au Président Issa Tchiroma et au Peuple
14:49
Résultats électoraux contestés et tensions militaires inquiètent

Résultats électoraux contestés et tensions militaires inquiètent

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo