Camer.be
Bilbao aux rythmes de l’Afrique : la ville vibre à la veille de la Grande Nuit Africaine
ESPAGNE :: EVENEMENTS

ESPAGNE :: Bilbao aux rythmes de l’Afrique : la ville vibre à la veille de la Grande Nuit Africaine :: SPAIN

Bilbao, la belle cité industrielle du nord de l’Espagne, située entre les montagnes verdoyantes du Pays Basque, s’est métamorphosée ce week-end en véritable capitale de la culture africaine. À la veille de la Grande Nuit Africaine de Bilbao, l’effervescence est déjà à son comble. Les rues, les hôtels et les coulisses vibrent au rythme des rires et surtout des retrouvailles d’artistes et invités venus de tous horizons.
 
Depuis ce vendredi soir, les arrivées se succèdent à l’aéroport de Bilbao. Les fans, accueillent les têtes d’affiche avec une ferveur communicative.
BIG BENJI MATEKE, et le “Sorcier Bantou”, ont déjà posé leurs valises dans la cité basque, prêts à électriser la scène avec leur énergie légendaire.
FADIL LE SORCIER, très attendu pour sa première grande prestation à Bilbao, peaufine ses derniers réglages. Les deux figures montantes de la scène africaine promettent une soirée explosive.
 
Le Manager Guy Métang et FÔH 3000, toujours au cœur de l’action, multiplient les réunions de dernière minute, veillant au grain sur chaque détail.
Et derrière cette organisation millimétrée, l’ombre lumineuse de NASH TABUFATOU, la promotrice visionnaire de l’événement, plane avec fierté. Femme de poigne et d’ambition, elle signe ici un nouveau succès, fruit de sa résilience dans un monde du showbiz souvent impitoyable envers les femmes.
Dans les hôtels du centre-ville, les artistes échangent, improvisent. Les couloirs résonnent déjà de mélodies et de rythmes africains. On croise des fans impatients demandant des selfies. Bilbao a pris les couleurs du continent mère.
 
Demain, la Grande Nuit Africaine fera vibrer l’Espagne au son des voix puissantes et des pas de danse endiablés. Un moment de communion culturelle et d’unité, où l’Afrique se raconte, se chante et se danse, au cœur du Pays Basque.
Bilbao est prête. L’Afrique aussi. Que la fête commence.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique EVENEMENTS

Bilbao aux rythmes de l’Afrique : la ville vibre à la veille de la Grande Nuit Africaine
FESTAFRIC 2025 : Une soirée culturelle inoubliable sous le sceau de la souveraine Passy La Noblesse
La Nuit du Luxe Insolent : Le couple Sisso remet les pendules du glamour à l’heure !
Queen Michou : la lumière de FESTAFRIC à Bruxelles
AFROBIZ-UNIVERSAL AWARDS : 15 ans d’excellence, de reconnaissance et de lumière sur les talents de l
BAPEPA : Un nouveau souffle
Lady ponce à Turin : La Nuit de la Séduction s’annonce mémorable !
Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, par
La Grande Nuit des Newbellois : un rendez-vous historique annoncé pour le 15 mai 2026
Ouverture solennelle du Congrès du HCCE France
Nice s’apprête à célébrer les 10 ans de la “Montée des marches” by l’Azurenne NKS
La Nuit de la Solidarité : un élan pour l’avenir des enfants d’Afrique
Devenez Rédacteur

Les + récents

06:05
SAM FAN THOMAS : le Birmingham Palace en apothéose pour FESTAFRIC 2025

SAM FAN THOMAS : le Birmingham Palace en apothéose pour FESTAFRIC 2025
06:02
Bilbao aux rythmes de l’Afrique : la ville vibre à la veille de la Grande Nuit Africaine

Bilbao aux rythmes de l’Afrique : la ville vibre à la veille de la Grande Nuit Africaine
02:03
Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya

Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya
01:33
Grégoire Owona reproche à Kamto son silence sur les violences post-électorales à Dschang

Grégoire Owona reproche à Kamto son silence sur les violences post-électorales à Dschang
01:21
Iyodi dénonce une imposture dans la commission électorale

Iyodi dénonce une imposture dans la commission électorale

EVENEMENTS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo