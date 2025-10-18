ESPAGNE :: Bilbao aux rythmes de l’Afrique : la ville vibre à la veille de la Grande Nuit Africaine :: SPAIN

Bilbao, la belle cité industrielle du nord de l’Espagne, située entre les montagnes verdoyantes du Pays Basque, s’est métamorphosée ce week-end en véritable capitale de la culture africaine. À la veille de la Grande Nuit Africaine de Bilbao, l’effervescence est déjà à son comble. Les rues, les hôtels et les coulisses vibrent au rythme des rires et surtout des retrouvailles d’artistes et invités venus de tous horizons.

Depuis ce vendredi soir, les arrivées se succèdent à l’aéroport de Bilbao. Les fans, accueillent les têtes d’affiche avec une ferveur communicative. BIG BENJI MATEKE, et le “Sorcier Bantou”, ont déjà posé leurs valises dans la cité basque, prêts à électriser la scène avec leur énergie légendaire. FADIL LE SORCIER, très attendu pour sa première grande prestation à Bilbao, peaufine ses derniers réglages. Les deux figures montantes de la scène africaine promettent une soirée explosive.

Le Manager Guy Métang et FÔH 3000, toujours au cœur de l’action, multiplient les réunions de dernière minute, veillant au grain sur chaque détail. Et derrière cette organisation millimétrée, l’ombre lumineuse de NASH TABUFATOU, la promotrice visionnaire de l’événement, plane avec fierté. Femme de poigne et d’ambition, elle signe ici un nouveau succès, fruit de sa résilience dans un monde du showbiz souvent impitoyable envers les femmes.

Dans les hôtels du centre-ville, les artistes échangent, improvisent. Les couloirs résonnent déjà de mélodies et de rythmes africains. On croise des fans impatients demandant des selfies. Bilbao a pris les couleurs du continent mère.

Demain, la Grande Nuit Africaine fera vibrer l’Espagne au son des voix puissantes et des pas de danse endiablés. Un moment de communion culturelle et d’unité, où l’Afrique se raconte, se chante et se danse, au cœur du Pays Basque.

Bilbao est prête. L’Afrique aussi. Que la fête commence.

