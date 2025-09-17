CAMEROUN :: PRIVAT HOME LLC – Votre confort, notre priorité à Douala :: CAMEROON

Découvrez nos appartements meublés haut standing, conçus pour allier élégance, modernité et tranquillité.

Profitez d’un cadre raffiné, d’un service irréprochable et d’équipements pensés pour votre confort :

Espaces entièrement meublés avec goût

Énergie solaire pour un confort continu

Wi-Fi haut débit

Cuisinière électrique moderne

Buanderie équipée

Sécurité 24h/24 et 7j/7

Que ce soit pour un séjour court, moyen ou long terme, PRIVAT HOME LLC vous garantit une expérience unique, où luxe et praticité se rencontrent.

Situé à Douala – réservez dès maintenant et vivez l’hospitalité autrement.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp