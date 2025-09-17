Camer.be
PRIVAT HOME LLC – Votre confort, notre priorité à Douala
Découvrez nos appartements meublés haut standing, conçus pour allier élégance, modernité et tranquillité.
Profitez d’un cadre raffiné, d’un service irréprochable et d’équipements pensés pour votre confort :

  • Espaces entièrement meublés avec goût

  • Énergie solaire pour un confort continu

  • Wi-Fi haut débit

  • Cuisinière électrique moderne

  • Buanderie équipée

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7

Que ce soit pour un séjour court, moyen ou long terme, PRIVAT HOME LLC vous garantit une expérience unique, où luxe et praticité se rencontrent.

Situé à Douala – réservez dès maintenant et vivez l’hospitalité autrement.

