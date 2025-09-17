-
CAMEROUN :: PRIVAT HOME LLC – Votre confort, notre priorité à Douala :: CAMEROON
Découvrez nos appartements meublés haut standing, conçus pour allier élégance, modernité et tranquillité.
Profitez d’un cadre raffiné, d’un service irréprochable et d’équipements pensés pour votre confort :
-
Espaces entièrement meublés avec goût
-
Énergie solaire pour un confort continu
-
Wi-Fi haut débit
-
Cuisinière électrique moderne
-
Buanderie équipée
-
Sécurité 24h/24 et 7j/7
Que ce soit pour un séjour court, moyen ou long terme, PRIVAT HOME LLC vous garantit une expérience unique, où luxe et praticité se rencontrent.
Situé à Douala – réservez dès maintenant et vivez l’hospitalité autrement.
