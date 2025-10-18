Camer.be
SAM FAN THOMAS : le Birmingham Palace en apothéose pour FESTAFRIC 2025
SAM FAN THOMAS : le Birmingham Palace en apothéose pour FESTAFRIC 2025

Bruxelles, le souffle d’une époque retrouvée.
 
Samedi soir, le mythique Birmingham Palace a vibré au rythme de la légende vivante Sam Fan Thomas, invité d’honneur du FESTAFRIC 2025. Une soirée tout simplement magique, un voyage dans le temps où la musique a renoué avec sa splendeur d’antan.
Sur scène, le doyen n’a pas seulement chanté il a réveillé une mémoire collective. Dès les premières notes, le public a laissé éclater une émotion rare : des visages illuminés, des larmes de joie, des gestes synchronisés, une chorégraphie instinctive qui ramenait chacun trente ans en arrière, à l’époque dorée du “Makassi”.
 
Le Birmingham Palace s’est transformé en temple de la nostalgie et de la fierté culturelle africaine. Porté par une énergie intacte, Sam Fan Thomas a prouvé qu’il reste ce géant intemporel, ce fils du pays dont la voix traverse les générations.
 
Le FESTAFRIC 2025 a ainsi marqué un tournant : celui d’une renaissance artistique et émotionnelle, orchestrée par Magni Passy, la souveraine culturelle, dont la vision continue d’honorer et d’élever les légendes vivantes du continent.
 
Un moment gravé à jamais dans la mémoire collective, symbole d’un héritage qui se transmet, d’une Afrique qui danse encore au rythme de ses racines.
Hier soir à Bruxelles, Sam Fan Thomas n’a pas seulement chanté. Il a réuni des cœurs.

