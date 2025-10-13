CAMEROUN :: Hiram Samuel Iyodi rompt avec le FDC et affirme que le régime n'a pas remporté l'élection :: CAMEROON

Dans un communiqué officiel rendu public ce 13 octobre 2025, le candidat à l'élection présidentielle Hiram Samuel Iyodi a annoncé la fin de sa collaboration avec le Front des Démocrates Camerounais. Cette décision intervient après que la direction du FDC ait tenu une conférence de presse pour acter unilatéralement la rupture. Le candidat a exprimé ses profonds regrets concernant les méthodes et le ton employés par cette formation politique, qu'il qualifie d'indignes au lendemain d'un scrutin historique.

Hiram Samuel Iyodi a révélé que le président du FDC exerçait depuis plusieurs semaines une pression exacerbée pour le pousser à se rallier au régime en place. Il affirme avoir opposé un refus ferme à ces tentatives, déclarant solennellement qu'il ne constate ni ne soutient la victoire du régime sortant. Selon ses déclarations, les travaux au sein des commissions départementales viennent à peine de débuter et les premières tendances annonceraient un moment historique pour le pays.

Le candidat a tenu à remercier l'ensemble des électeurs, observateurs, militants et alliés qui ont soutenu sa campagne, soulignant particulièrement le travail accompli par les équipes du MP3 et du MDP. Il a réaffirmé que son engagement reste intact et que son combat continue pour l'alternance politique, la vérité des urnes et la refondation démocratique du Cameroun. Son projet politique, précise-t-il, dépasse les intérêts partisans et s'inscrit dans une dynamique patriotique et populaire.

Alors que le processus de compilation des votes se poursuit sereinement selon ses équipes, Hiram Samuel Iyodi promet de se ranger du côté de la volonté populaire quelle qu'elle soit. Cette prise de position intervient dans un contexte électoral particulièrement tendu, où l'attente des résultats officiels se fait dans une atmosphère de forte expectation. Le candidat conclut en appelant à continuer le combat pour préserver les convictions démocratiques et protéger la souveraineté du vote, annonçant déjà son intention de préparer les prochaines échéances électorales.

