Résultats électoraux contestés et tensions militaires inquiètent
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Résultats électoraux contestés et tensions militaires inquiètent :: CAMEROON

La validation des résultats électoraux au Cameroun s'effectue dans un climat de profonde crise, marqué par des accusations de fraude et des mouvements militaires inhabituels. Parfait Mbvoum du FNSC, membre de la commission nationale de recensement général des votes, a quitté la salle des travaux en dénonçant publiquement ce qu'il qualifie d'irrégularités massives. Il a notamment contesté les scores attribués à Paul Biya dans la région du Sud-Ouest, jugeant impossible les pourcentages annoncés compte tenu du contexte local.

Ces allégations graves s'ajoutent à un autre scandale concernant les chiffres publiés dans la région de l'Est, où une différence d'environ 150 000 voix est pointée du doigt, créant un contentieux électoral sans précédent. Cette situation de défiance envers le processus démocratique coïncide avec l'arrivée de renforts militaires significatifs à Bafoussam.

Ces derniers ont été casernés au gymnase de la mairie, un déploiement qui alimente les inquiétudes d'une crise politique majeure. L'ensemble de ces événements soulève des questions cruciales sur la transparence du scrutin et la stabilité nationale dans les prochains jours.

Résultats électoraux contestés et tensions militaires inquiètent
