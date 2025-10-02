FRANCE :: Marjolaine, l’art de réconcilier les cépages français avec les saveurs afro-caribéennes

Il aura suffi d’une phrase, jetée au détour d’une conversation, pour allumer en elle une flamme.

« Les Afro ne connaissent rien au vin », lui avait-on dit, comme une vérité figée. Ce fut au contraire le déclic. Marjolaine, déjà femme d’affaires accomplie et créatrice de colloques à fort impact sociétal, a décidé de relever le défi. Sa réponse ? L’excellence.

Une ascension patiemment forgée

C’est au prestigieux Château de Suze-la-Rousse, haut lieu de l’Université du Vin Français en Drôme provençale, que Marjolaine a choisi de se former. Une année de rigueur, de résilience et de passion l’ont menée jusqu’à la certification de dégustatrice professionnelle, formation sommelière en accord mets et vins. Elle y a acquis une expertise rare : l’art subtil d’accorder des mets afro-caribéens avec les grands cépages français. Une démarche novatrice, longtemps négligée, mais qui ouvre aujourd’hui un nouveau champ gustatif.

Quand la cuisine du soleil rencontre les crus d’exception

Lors de ses premiers ateliers d’initiation à la gastronomie africaine, Marjolaine avait constaté un déséquilibre : l’absence d’accords justes entre vins et cuisines du Sud. Sommeliers et chefs eux-mêmes lui avaient confié que le mariage manquait souvent d’élégance. C’est ce manque qui l’a poussée à créer des ponts entre deux univers. De cette quête est née une approche singulière : révéler comment les épices, les textures et la richesse aromatique des cuisines africaines et caribéennes peuvent dialoguer avec les plus grands vins.

Mistral Gagnant Conseils : le goût de l’audace

À travers sa société, Mistral Gagnant Conseils, Marjolaine accompagne les passionnés de gastronomie, les porteurs de projets agroalimentaires et œnologiques. Elle sublime les cuisines afro-caribéennes, prouvant qu’elles peuvent rivaliser sur les plus belles tables, grâce à des accords raffinés et audacieux.

Une masterclass pionnière

Aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape : une Masterclass 100 % en ligne. Un espace d’apprentissage destiné aux amateurs de vin qui veulent dépasser la simple dégustation. Reconnaître les cépages, comprendre l’art des accords, développer une véritable culture œnologique : Marjolaine y transmet son savoir avec la passion d’une pionnière.

Une figure rare et inspirante

Dans un univers encore largement dominé par des codes masculins et occidentaux, Marjolaine s’impose comme l’une des très rares femmes africaines à exceller dans l’œnologie. Sa réussite résonne comme un symbole : celui de la diversité, de l’excellence et du dialogue des cultures par le goût. Chaque bouchée qu’elle propose devient une histoire, chaque verre de vin un langage universel.

Marjolaine n’a pas seulement répondu à un préjugé. Elle a ouvert une voie.

https://mistralgagnantconseil.com/

