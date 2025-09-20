Camer.be
UN RENDEZ-VOUS DIVIN SE PRÉPARE CE 21 SEPTEMBRE DANS LA DIASPORA AVEC LE REVEREND PAUL ZANG
FRANCE :: DIASPORA

FRANCE :: UN RENDEZ-VOUS DIVIN SE PRÉPARE CE 21 SEPTEMBRE DANS LA DIASPORA AVEC LE REVEREND PAUL ZANG

Depuis le 7 septembre dernier, l'OINT de l'Éternel le révérend Paul ZANG a été investi d'une mission particulière celle de transmettre , de relâcher  l'Onction des Exploits au sein de la Diaspora. Bénédictions, restaurations et libérations  de vie  fusent déjà de partout au sein de la diaspora, selon les témoignages de certains chrétiens rencontrés.

Ce dimanche 21 septembre dès 14h au Centre Chrétien de Restauration de Paris, au 8 AVENUE DU 1ER MAI, 91120 PALAISEAU 
(IMMEUBLE IMAAP) ,il renouvelle le rendez-  vous avec ce Culte de Puissance et d'Extrême Onction sous le thème : "triompher face aux vents contraires"

Nous vivons des temps où les environnements deviennent de plus en plus hostiles (milieu de travail toxique, familles divisées, pressions de la vie...).Et dans de tels environnements, la force humaine ne suffit pas ; il faut une puissance spirituelle surnaturelle. Durant ce service  spécial il sera accompagné de l'apôtre des nations  Mama Dedee.

Le révérend Paul ZANG confirme ce grand- vous qui s'apprête à secouer puissament la Diaspora ce dimanche 21 septembre dans cet extrait de vidéo sélectionné par notre reporter Myriam Zouga.

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

UN RENDEZ-VOUS DIVIN SE PRÉPARE CE 21 SEPTEMBRE DANS LA DIASPORA AVEC LE REVEREND PAUL ZANG
HCCE FRANCE: Communiqué de presse
Bruxelles pleure Martin Nonga, figure du Deux Zéro FL et passionné de football
Nécrologie: Tony TERAX, un sapeur au grand cœur s'en est allé
KITTY BELL : une artiste aux mille talents qui illumine Arras
Tournoi nordique 2026 : Patrick Lionel Kamula se prépare
La diaspora camerounaise : une rentrée culturelle sous le signe de la passion et de l’excellence
Diaspora camerounaise : manifestation prévue devant l'ONU à Genève le 26 septembre
Mado, ou l’art du beau
Tragédie aux États-Unis :la Camerounaise Diane Mambe retrouvée morte dans son appartement en Arizona
Soirée caritative ADIVAS, un moment d'élégance et de solidarité à Massy
Paris croisière 2025: quand l'élégance se met en scène sur la seine
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:56
J'ai lu pour vous 'Tu ne perds pas du poids. Tu reprends ton pouvoir' de Françoise À Kane

J'ai lu pour vous 'Tu ne perds pas du poids. Tu reprends ton pouvoir' de Françoise À Kane
08:12
UN RENDEZ-VOUS DIVIN SE PRÉPARE CE 21 SEPTEMBRE DANS LA DIASPORA AVEC LE REVEREND PAUL ZANG

UN RENDEZ-VOUS DIVIN SE PRÉPARE CE 21 SEPTEMBRE DANS LA DIASPORA AVEC LE REVEREND PAUL ZANG
16:40
Alice Nkom soutient Tchiroma : l’opposition camerounaise se recompose

Alice Nkom soutient Tchiroma : l’opposition camerounaise se recompose
13:21
Rapports secrets : comment Biya prépare la présidentielle camerounaise

Rapports secrets : comment Biya prépare la présidentielle camerounaise
13:08
Le ministre Ngallè Bibehe porte secours après un accident sur l’axe Yaoundé-Douala

Le ministre Ngallè Bibehe porte secours après un accident sur l’axe Yaoundé-Douala

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo