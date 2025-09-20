-
20 Sep 2025
FRANCE :: UN RENDEZ-VOUS DIVIN SE PRÉPARE CE 21 SEPTEMBRE DANS LA DIASPORA AVEC LE REVEREND PAUL ZANG
Depuis le 7 septembre dernier, l'OINT de l'Éternel le révérend Paul ZANG a été investi d'une mission particulière celle de transmettre , de relâcher l'Onction des Exploits au sein de la Diaspora. Bénédictions, restaurations et libérations de vie fusent déjà de partout au sein de la diaspora, selon les témoignages de certains chrétiens rencontrés.
Ce dimanche 21 septembre dès 14h au Centre Chrétien de Restauration de Paris, au 8 AVENUE DU 1ER MAI, 91120 PALAISEAU
(IMMEUBLE IMAAP) ,il renouvelle le rendez- vous avec ce Culte de Puissance et d'Extrême Onction sous le thème : "triompher face aux vents contraires"
Nous vivons des temps où les environnements deviennent de plus en plus hostiles (milieu de travail toxique, familles divisées, pressions de la vie...).Et dans de tels environnements, la force humaine ne suffit pas ; il faut une puissance spirituelle surnaturelle. Durant ce service spécial il sera accompagné de l'apôtre des nations Mama Dedee.
Le révérend Paul ZANG confirme ce grand- vous qui s'apprête à secouer puissament la Diaspora ce dimanche 21 septembre dans cet extrait de vidéo sélectionné par notre reporter Myriam Zouga.
