Ce lundi 13 octobre 2025, le Cameroun se réveille dans l'attente fiévreuse des résultats officiels de la présidentielle. Le scrutin présidentiel de dimanche, qui voyait s'affronter douze candidats, pourrait marquer un tournant sans précédent dans l'histoire du pays. Alors que la coalition "Union Pour le Changement 2025" a proclamé de manière anticipée la victoire d'Issa Tchiroma Bakary, ce dernier, dans une déclaration attendue, a assuré qu'il s'adresserait prochainement au peuple camerounais, se disant "en sécurité et en santé" .

Cet élan de ferveur en faveur de l'ancien ministre, qui a quitté le gouvernement de Paul Biya en juin dernier, a surpris jusqu'à son propre camp. Pendant des semaines, ses meetings ont drainé des foules immenses, formant un contraste saisissant avec les rassemblements clairsemés du président sortant, pourtant grand favori annoncé . À 92 ans, Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, briguait un huitième mandat à la tête d'un pays où le chômage atteint des sommets et où les frustrations sociales sont de plus en plus vives .

Dans la nuit du scrutin, des résultats préliminaires et des déclarations de la société civile sont venus conforter les partisans de l'opposition dans leur espoir de changement politique. La coalition de Tchiroma a ainsi affirmé qu'il remportait l'élection avec un score oscillant "entre 60 et 80% dans plusieurs bureaux de vote", un véritable plébiscite selon ses proches . Ces annonces, bien que non officielles, ont déclenché des scènes de joie dans certains quartiers de Yaoundé et de Douala.

Les autorités, par la voix du ministre de l'Administration territoriale Paul Atanga Nji, avaient pourtant mis en garde contre toute proclamation prématurée, qualifiant cette démarche de "ligne rouge à ne pas franchir" et promettant des poursuites . Ce dernier a d'ailleurs évoqué un "casus belli", une position qui place le régime de Paul Biya devant un choix cornélien entre ignorer ces déclarations ou réagir par la répression, au risque d'embraser le pays .

Dans ce contexte d'incertitude, la stratégie de vigilance des militants de Tchiroma, qui ont surveillé les bureaux de vote et les dépouillements, se révèle cruciale. Alors que le pays retient son souffle, une question persiste : cette élection marquera-t-elle l'avènement d'une nouvelle ère ou la perpétuation d'un régime usé ? La réponse se joue désormais dans l'attente des résultats officiels et de la prise de parole imminente d'Issa Tchiroma Bakary.

