Le cacao camerounais de qualité supérieure promu au Japon

Le Projet PICS Cameroun a brillement participé à l'Expo 2025 Osaka, Kansai, en collaboration avec l'Association des Artisans Chocolatiers du Japon (Bean-To-Bar Japan)



Le 16 septembre 2025, le projet PICS Cameroun a participé à l'Expo 2025 Osaka, Kansai, à l'occasion de la « Journée du Cameroun ».

Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre du projet PICS Cameroun, mis en œuvre par l'ONUDI et financé par le gouvernement du Japon, a rassemblé des producteurs de cacao de trois régions du Cameroun – Akom-Nyada, Lembe-Yezoum et Ngoro – avec des chocolatiers japonais pour créer des chocolats qui mettent en valeur les caractéristiques uniques de chaque origine.



Neuf marques, membres de Bean-To-Bar Japan, se sont réunis en un seul lieu pour présenter le charme du cacao camerounais. Les visiteurs ont eu une occasion rare de comparer et de découvrir les arômes et les saveurs distinctes de chaque origine côte à côte.

L’objectif est de promouvoir la marque et le cacao d'origine camerounaise, d'évaluer la qualité du cacao camerounais et l'impact du Projet PICS-Cameroun sur l'amélioration de cette qualité, de détecter les besoins et les normes des chocolatiers et des consommateurs japonais, et enfin de rapprocher les producteurs et les consommateurs.



820 échantillons de chocolat fait à base du cacao des trois (3) origines (Akom-Nyada, Lembe-Yezoum et Ngoro) ont été distribués ; nous avons organisé un atelier de présentation et de dégustation, ainsi qu’une discussion technique entre les chocolatiers et les autorités camerounaises. Les résultats probants suivants ont été obtenus :

- Reconnaissance du marché : Sensibilisation accrue au cacao camerounais sur le marché japonais et mise en valeur réussie de sa qualité.

- Échange entre les chocolatiers et le gouvernement : Engagement direct et dialogue constructif entre les artisans chocolatiers et les représentants du gouvernement du Cameroun.

- Sensibilisation à la durabilité : Efficacement suscité l'intérêt et la compréhension de la traçabilité et de la production durable.

Les consommateurs japonais sont ainsi prêts à consommer du chocolat fabriqué à partir du cacao 100% camerounais, et sont disposés à payer 10 à 15% plus cher pour soutenir la production durable.

À travers notre participation à l'Exposition, et à ces divers salons, le Projet PICS Cameroun imagine un avenir où le cacao du Cameroun va à la conquête du pays du Soleil Levant.



Détails de l'événement

• Date : Le mardi 16 septembre 2025

• Lieux : Pavillon de l'ONU, Expo 2025 Osaka, Kansai ; Pavillon du Cameroun

• Contenu : Dégustation de chocolat de neuf marques à base de cacao camerounais

Marques participantes (par ordre alphabétique) :

• Cacaogoto

• Cacaomono

• Cacaoken

• Chocolat Cocomasu

• Saturdays

• Sunny Chocolate

• Chocolombus

• Hummingbird

• Yosano Roaster



Le Projet PICS Cameroun continuera la promotion du cacao du Cameroun lors des prochains évènements suivants :

- 27-27 septembre 2025 : Salon du chocolat de Tokyo

- 29-30 novembre 2025 : Festival Chocolat & Café de Kyoto

