Issa Tchiroma : soutiens inédits et appel à la mobilisation face à la crise
Dans une déclaration remarquée, Issa Tchiroma Bakary a révélé avoir reçu des soutiens inédits au sein même des institutions gouvernementales et militaires. L'ancien ministre et président élu hors tripatouillage lors de la présidentielle du 12 octobre 2025 a affirmé que plusieurs membres du gouvernement l'ont personnellement contacté pour lui manifester leur soutien dans ce contexte de tension politique intense. Ces prises de position discrètes mais significatives illustrent les profondes divisions traversant l'établissement politique camerounais.

Tchiroma a également évoqué des contacts avec des membres de l'État-major et des Forces armées qui, selon lui, auraient exprimé leur volonté de ne pas trahir leur mission fondamentale de protection du peuple. Ces révélations interviennent alors que le pays traverse une période cruciale pour son avenir démocratique. L'homme politique a par ailleurs lancé un appel solennel aux journalistes, les exhortant à ne pas se transformer en instruments de désinformation et à assumer leur responsabilité envers la jeunesse du pays. Ce message, à la fois remerciement et mise en garde, souligne la gravité du moment tout en maintenant un message d'espoir pour les partisans du changement politique au Cameroun.

ISSA TCHIROMA : LES MINISTRES ME FELICITENT
Chers compatriotes,
Je tiens à remercier du fond du cœur les ministres et membres du gouvernement qui m’ont personnellement appelé ces derniers jours pour manifester leur soutien. L’heure n’est plus aux faux-semblants ni aux calculs : quand les enjeux pour notre pays et pour la paix nationale sont aussi cruciaux, chacun doit choisir son camp, et beaucoup l’ont déjà fait.

Je remercie également certains membres de l’État-major et des Forces armées qui, avec responsabilité et clairvoyance, m’ont fait part de leur compréhension et de leur volonté de ne pas trahir leur mission première : protéger le peuple. J’espère que d’autres suivront dans les jours à venir, car l’histoire se souviendra de ceux qui auront choisi le peuple plutôt que les privilèges.

À nos frères et sœurs journalistes, je lance aussi un appel : ne vous laissez pas transformer en instruments de désinformation au nom de quelques faveurs ou positions. Vous avez une responsabilité immense envers la jeunesse de ce pays, qui vous regarde comme des modèles. Ne devenez pas les ennemis du peuple.

L’heure est grave mais l’espérance est plus forte. Ensemble, restons debout, unis et vigilants. L’avenir est entre nos mains.
Issa Tchiroma Bakary

