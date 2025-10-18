CAMEROUN :: Iyodi dénonce une imposture dans la commission électorale :: CAMEROON

Une vive polémique secoue le processus électoral camerounais alors que le candidat Samuel Hiram Iyodi accuse formellement Denis Émilien Atangana d'usurpation d'identité au sein des instances de supervision du vote. Le candidat du FDC affirme n'avoir jamais désigné ce dernier pour le représenter à la Commission Nationale de Recensement Général des Votes.

Dans une correspondance officielle datée du 11 septembre 2025 et adressée au président d'ELECTIONS CAMEROON, Iyodi apporte une clarification essentielle en confirmant avoir nommé Maître Bell Just Hagbé comme son unique représentant légal au sein de cette instance cruciale.

Cette révélation intervient dans un contexte particulièrement tendu où Denis Émilien Atangana avait récemment pris ses distances avec le candidat Iyodi pour reconnaître la victoire du président sortant Paul Biya. En retour, le benjamin de la campagne présidentielle dénonce avec véhémence ce qu'il qualifie de manœuvre manipulatrice, accusant le conseiller municipal et fondateur du FDC de l'avoir maintes fois contraint à apporter son soutien au Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais. Cette affaire jette une lumière crue sur les pressions politiques qui s'exercent en coulisses et soulève des questions troublantes sur l'intégrité du processus électoral en cours.

La crise de légitimité que traverse cette commission électorale remet en cause la crédibilité même du recensement des voix à quelques jours de l'échéance décisive. La désignation formelle d'un avocat expérimenté contrastant avec l'autoproclamation d'un représentant non autorisé crée une situation inédite qui pourrait avoir des conséquences juridiques et politiques majeures.

Cette affaire démontre l'importance cruciale d'une surveillance citoyenne accrue pour préserver la transparence démocratique dans un contexte où les tentatives de manipulation des institutions semblent se multiplier.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp