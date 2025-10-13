Tchiroma domine Biya dans le Nord, un séisme électoral au Cameroun :: CAMEROON

Alors que le dépouillement se poursuit après la présidentielle camerounaise de 2025, une tendance forte se dégage du nord du pays : l'ancien ministre Issa Tchiroma Bakary devancerait le président sortant Paul Biya dans plusieurs de ses terres électorales présumées. Selon des compilations partielles et des remontées du terrain, le candidat du Front pour le Salut National du Cameroun aurait infligé une défaite symbolique au chef de l'État sortant dans des bastions clés.

Dans la région de l'Adamaoua, Tchiroma l'emporterait dans la quasi-totalité des départements, à l'exception notable du Mbéré. La dynamique serait encore plus marquée dans le Grand Nord. À Garoua, la ville natale de Tchiroma, des sources lui attribueraient jusqu'à 75% des suffrages. Le choc serait tout aussi significatif à Maroua, où le candidat de l'opposition aurait remporté une victoire symbolique en battant le Lamido dans son propre lamidat, et même le gouverneur dans son bureau de vote assigné. Ce résultat, s'il était confirmé, marquerait un profond renversement de l'opinion dans une région considérée comme un réservoir de voix pour le pouvoir. Même à Bamenda, en pleine crise anglophone, les premiers retours des casernes militaires indiqueraient un avantage pour Tchiroma face au président candidat.

De son côté, un autre challenger, Cabral Libii, a fait part de ses premières estimations. Le député et journaliste a déclaré se positionner à la troisième place sur la majorité des compilations qu'il a reçues, n'arrivant deuxième que dans quelques localités. Cette configuration, où Tchiroma apparaît comme le principal opposant à Biya, semble confirmer les prévisions des analystes qui le considéraient comme le rival le plus sérieux après la disqualification de Maurice Kamto. L'ampleur de la performance de Tchiroma dans le Nord, si elle est avérée, constitue un séisme politique et témoigne d'une évolution significative des équilibres régionaux à l'issue de ce scrutin historique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp