Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya
Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya

Dans un séisme politique qui pourrait marquer un tournant décisif dans la crise post-électorale camerounaise, le député Jean Michel Nintcheu a officiellement reconnu la victoire d'Issa Tchiroma Bakary. Cette déclaration fracassante, intervenue dans un contexte de tension extrême, s'accompagne d'un appel sans équivoque au départ du président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de quatre décennies. Cette prise de position d'une figure éminente de la classe politique jette une lumière crue sur les profondes divisions qui traversent le pays et accroît considérablement la pression sur le régime en place.

L'annonce du député intervient alors que l'attente des résultats officiels de la présidentielle continue de nourrir un climat d'incertitude et de défiance. En reconnaissant la victoire de Tchiroma, Nintcheu légitime non seulement le candidat de l'opposition mais valide également le processus électoral contesté par une partie de la population. Ce ralliement de poids pourrait s'avérer déterminant dans la dynamique politique actuelle, envoyant un signal fort à la fois à la communauté internationale et aux partisans du changement au sein de la nation.

La demande explicite du départ de Paul Biya représente une escalade verbale significative dans le discours de l'opposition. Elle cristallise les attentes de nombreux Camerounais aspirant à une transition démocratique pacifique après des décennies de pouvoir continu. Cette position courageuse place Nintcheu en première ligne d'un bras de fer institutionnel dont l'issue reste incertaine. Alors que le pays semble à la croisée des chemins, cette déclaration historique participe à forger une nouveau narratif politique et renforce la légitimité républicaine revendiquée par le camp du changement, accentuant l'isolement du pouvoir sortant.

