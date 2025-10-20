Camer.be
Rebecca Enonchong : La Révolution Pacifique Camerounaise est en Marche
Rebecca Enonchong : La Révolution Pacifique Camerounaise est en Marche :: CAMEROON

Dans une déclaration remarquée, Rebecca Enonchong, figure emblématique de la tech africaine et CEO de la société AppsTech, affirme que le Cameroun est engagé dans un processus révolutionnaire. « Nous sommes en pleine révolution. La révolution a déjà commencé », a-t-elle déclaré, apportant une nuance de taille : « Toutes les révolutions n’impliquent pas de violence. » Pour l'entrepreneure, primée par Forbes et reconnue par le World Economic Forum, le simple acte citoyen de vouloir un changement de leadership présidentiel constitue en soi l'amorce de ce changement radical.

Le parcours de Rebecca Enonchong, qui a bâti une entreprise technologique de renommée internationale, lui confère une autorité unique pour analyser les mouvements de fond en Afrique. Son expertise en stratégie digitale et sa vision éclairent ce propos politique d'un jour nouveau. Elle place la balle dans le camp des institutions en soulignant que la nature pacifique ou non de ce mouvement dépend entièrement de la réaction du gouvernement en place. Cette analyse rejoint les travaux d'historiens qui, à l'instar de Micah Alpaugh, démontrent que les actions collectives et les révolutions réussissent souvent à éviter la violence physique, fonctionnant plutôt comme une pression constante et organisée.

L'avenir du Cameroun se joue donc dans la capacité de son peuple à maintenir cette dynamique et dans la volonté du régime d'écouter cette aspiration au changement. L'appel de Rebecca Enonchong est clair : la révolution est un processus, et sa forme finale sera le reflet du dialogue, ou de son absence, entre les citoyens et leur État.

