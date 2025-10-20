-
© Camer.be : Toto Jacques
- 20 Oct 2025 01:23:05
- |
- 370
- |
-
Rebecca Enonchong : La Révolution Pacifique Camerounaise est en Marche :: CAMEROON
Dans une déclaration remarquée, Rebecca Enonchong, figure emblématique de la tech africaine et CEO de la société AppsTech, affirme que le Cameroun est engagé dans un processus révolutionnaire. « Nous sommes en pleine révolution. La révolution a déjà commencé », a-t-elle déclaré, apportant une nuance de taille : « Toutes les révolutions n’impliquent pas de violence. » Pour l'entrepreneure, primée par Forbes et reconnue par le World Economic Forum, le simple acte citoyen de vouloir un changement de leadership présidentiel constitue en soi l'amorce de ce changement radical.
Le parcours de Rebecca Enonchong, qui a bâti une entreprise technologique de renommée internationale, lui confère une autorité unique pour analyser les mouvements de fond en Afrique. Son expertise en stratégie digitale et sa vision éclairent ce propos politique d'un jour nouveau. Elle place la balle dans le camp des institutions en soulignant que la nature pacifique ou non de ce mouvement dépend entièrement de la réaction du gouvernement en place. Cette analyse rejoint les travaux d'historiens qui, à l'instar de Micah Alpaugh, démontrent que les actions collectives et les révolutions réussissent souvent à éviter la violence physique, fonctionnant plutôt comme une pression constante et organisée.
L'avenir du Cameroun se joue donc dans la capacité de son peuple à maintenir cette dynamique et dans la volonté du régime d'écouter cette aspiration au changement. L'appel de Rebecca Enonchong est clair : la révolution est un processus, et sa forme finale sera le reflet du dialogue, ou de son absence, entre les citoyens et leur État.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE
Les + récents
Rebecca Enonchong : La Révolution Pacifique Camerounaise est en Marche
LA FECAFOOT Bilbao : le Cameroun a son ambassade culinaire au Pays Basque
BILBAO 2025, les invités de la 8eme édition de la grande Nuit s'expriment
Bilbao a vibré au rythme de l’Afrique : une 8ᵉ édition inoubliable de la Grande Nuit Africaine
ACHILLE MBEMBE FACE A L’ERE DE BIYA : ENTRE LUCIDITE INTELLECTUELLE ET EXCES DE SEVERITE
POLITIQUE :: les + lus
Le président Paul Biya au plus mal
- 09 February 2018
- /
- 112619
Cameroun, Présidentielle 2018:Cet homme veut chasser Paul Biya
- 14 April 2016
- /
- 103105
Cameroun:Paul Biya brise les réseaux de Séraphin Fouda et Motaze
- 16 November 2015
- /
- 82467
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 211356
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 205074