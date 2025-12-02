CAMEROUN :: Conférence: L’intelligence artificielle peut servir le village Bangoulap :: CAMEROON

Les jeunes sont invités à tracer leur chemin et non d'être des suiveurs. « Le numérique et l’intelligence artificielle au service du patrimoine.» C’est le deuxième thème qui a meublé réflexions et échanges au foyer culturel Bangoulap le samedi 29 novembre dernier.

Jean Guy Wandji Nkuimy, organisateur de Bangoulap Tour 2025, pense que le numérique et le digital doivent impérativement concourir au développement économique, social et culturel du groupement Bangoulap.

Pour lui, c’est « la clé de l’avenir ». Il a plaidé afin que l’intelligence artificielle soit enseignée aux enfants dès la classe de sixième. Pour ce, il affirme avoir rencontré les responsables du ministère des Enseignements secondaires pour cette implémentation. Ainsi, il est envisagé l’enseignement de l’intelligence artificielle, dans un premier temps, dans 10 lycées de 10 départements choisis sur l’ensemble du triangle national.

Pour être concret, l’organisateur de Bangoulap Tour a obtenu que cette discipline soit enseignée en classe de sixième au collège catholique « Libermann de Douala. M. Kamdem, enseignant de cette discipline dans le collège en question, témoigne que les premières expériences sont prometteuses.

Ce que soutient Jean Guy Wandji qui maintient qu’il existe une différence entre l’enseignement de l’informatique actuellement répandue et pratique et celui de l’intelligence artificielle qui parait pratique et novateur.

Pour lui, tout le monde peut utiliser l’intelligence artificielle, même une personne analphabète, pour maximiser son rendement professionnel. Il est de l’avis d’Éric Adja, fondateur et Président de l'Agence francophone de l'Intelligence artificielle (AFRIA). Cet expert souligne, dans un entretien diffusé sur le site de Mongabay(https://fr.mongabay.com/2025/08/eric-adja-lintelligence-artificielle-peut-transformer-lagriculture-africaine-de-la-semence-a-lexportation/ ), le 18 aout 2025, que : « L’intelligence artificielle peut transformer l’agriculture africaine de la semence à l’exportation.» : « Il y a des évidences que l’intelligence artificielle est utilisée de façon concrète au niveau agricole. Déjà, rien qu’au Bénin, je peux vous donner l’exemple d’une société qui développe un projet d’IA appliquée à l’agriculture, pour faciliter le financement des paysans agricoles, surtout des producteurs d’ananas », explique-t-il.

Et de poursuivre : « Pour obtenir un crédit, il faut justifier d’un certain nombre de récoltes. Avec un outil d’IA, cette entreprise réussit à anticiper la récolte du producteur et à pouvoir déterminer le crédit auquel le paysan ou le producteur peut avoir droit pour faciliter le financement de la production agricole de façon anticipée.»

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp