Camer.be
Décès de Anicet Ekane au Cameroun : La diaspora Camerounaise combattante dénonce un « crime d’État »
MONDE ENTIER :: POINT DE VUE

MONDE ENTIER :: Décès de Anicet Ekane au Cameroun : La diaspora Camerounaise combattante dénonce un « crime d’État » :: WORLD

Les associations de la diaspora camerounaise combattante de Belgique, Royaume Uni, Guinée Conakry et leurs réprésentants au Cameroun ont appris avec stupéfaction et émotion profonde ce matin du lundi 1er décembre 2025 que le Président du Manidem, Anicet Ekané  est décédé.

Le leader politique et président du Manidem (Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie ), Anicet Ekane est décédé en détention dans la nuit de dimanche à lundi 1er décembre, avons-nous appris ce matin de ses avocats et sa famille. 

Anicet EKANE ne réclamait qu’un peu d’oxygène, ce souffle que Dieu donne gratuitement à tous. Le régime BIYA le lui a refusé pendant plusieurs jours.

Arrêté à la suite de l’élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun , il décède ainsi en prison. 

Malade et privé de son matériel d’oxygène, en dépit des appels répétés de ses avocats, de son parti le MANIDEM et de nombreuses organisations, il a été privé et torturé psychologiquement . Le régime a ainsi démontré une cruauté et un manque d’humanisme révoltants.

Anicet Ekane est mort pour nous rappeler que, sous le régime de Paul Biya au Cameroun, chaque véritable leader de l'opposition à son pouvoir mérite la peine de mort.

Après 37 jours de detention dans des conditions irrégulières et subissant des persécutions pour avoir soutenu et défendu "la victoire" de Issa Tchiroma Bakary à la dernière élection présidentielle au Cameroun tenue le 12 octobre 2025, EKANE Anicet a rendu l'âme

Nous sommes désormais au coeur d'un nouveau septenat (Truqué) des grands assassinats.

Nous, associations de la diaspora Camerounaise combattantes:

• Rendons un vibrant hommage à Ekane Anicet, président du Manidem, 
• Exprimons notre solidarité à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de ses camarades de lutte,

Un jour les auteurs de cet acte odieux, ce crime d'Etat, devront expliquer les raisons de cette méchanceté.

Fait à Bruxelles, Conakry et Londres ce 1er decembre 2025

Signataires

- La Fondation MOUMIE,Dr Siaka Ekwalla Mara 
- Le Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine (CEBAPH): Hugues SEUMO
- Action Solidaire pour Marafa (ASMA), Fabrice Nyambe
- ASI (Action Solidaire Internationale), Gisèle Emegue
- le Mouvement de février 2008 au Cameroun, Martial Gael Nitcheu Ngandjeu et Christian Kwongang
- Le Comité Citoyen pour la Libération des prisonniers politiques au Cameroun (CCL- Libération), Me Jean Marie Pivard
- Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE), Béatrice Tchameni, Cellule d'alertes, Belgique

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#AnicetEkanedécédé #SED #Yaoundé #Injustice #Violationflagrantedesdroitshumains #Cameroun

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Cameroun : La tragédie des opposants, de Ayah Paul à Ekanè, le prix de la dissidence
Décès de Anicet Ekane au Cameroun : La diaspora Camerounaise combattante dénonce un « crime d’État »
Mort en détention d'Anicet Ekane : L'opposition crie à l'assassinat par privation d'oxygène
DES PETITS PAS AUX GRANDS CHANGEMENTS: L’effectivité des Conseils régionaux, une avancée
Défiance Civile et Oppression : Comment le Peuple Peut Surmonter la Peur Politique
La Fecafoot défie l'interdiction du ministre des Sports, son avenir en question
Justice à Deux Vitesses : Autorisation FECAFOOT vs Interdiction MRC
Pourquoi l'engagement citoyen est la clé pour vaincre le régime RDPC
Scandale ESSTIC : La Vidéo Virale qui Expose la Faillite Morale des Grandes Écoles au Cameroun
L'Afrique Doit Remplacer le Fusil par l'Intelligence : Vers un Changement de Paradigme
Armée : Le Modèle Bissau-Guinéen, un Danger pour la Stabilité ou un Signal pour le Cameroun ?
Élections au Cameroun : Le Prix du Sang et l'Impératif de Boycott Stratégique
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:00
Vous allez le payer !

Vous allez le payer !
10:47
Cameroun : La tragédie des opposants, de Ayah Paul à Ekanè, le prix de la dissidence

Cameroun : La tragédie des opposants, de Ayah Paul à Ekanè, le prix de la dissidence
09:27
Témoignage de Guy Modeste DZUDIE, Journaliste Orienté Droits Humains à Anicet EKANE

Témoignage de Guy Modeste DZUDIE, Journaliste Orienté Droits Humains à Anicet EKANE
08:15
Décès de Anicet Ekane au Cameroun : La diaspora Camerounaise combattante dénonce un « crime d’État »

Décès de Anicet Ekane au Cameroun : La diaspora Camerounaise combattante dénonce un « crime d’État »
07:47
Conférence: L’intelligence artificielle peut servir le village Bangoulap

Conférence: L’intelligence artificielle peut servir le village Bangoulap

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo