FRANCE :: CÉLÉBRATION DU NGONDO A PARIS Le rideau est tombé sur l'édition 2024.

En liaison avec leurs pairs. sur les berges du Wouri, après un mois de caravane dans les cantons Sawa la célébration du Ngondo du 30 novembre 2024 à Paris restera Gravée dans le marbre.

Les Sawa de la Diaspora et autres communautés sœurs sont sortis massivement et ont donnés à ce jour une coloration toute belle.

La journée festive du 30 novembre dans la ville de Sarcelles à vu la présence de plusieurs personnalités politiques et élus français d'origines camerounaises tel que :

- Mr Joël Ebele Ndame : Secrétaire Général de RDPC France

- Mr Pierre SACK : 1er Adjoint au Maire d'Aubervilliers, Président de la Commission Sport et Relations avec le Monde Sportif au sein d'EFRACAM

- Mme Patricia Njoya : Maire adjointe d'Aubervilliers

- Mr Dr Blaise Ethodet Nkake : Maire adjoint de Fosses

- Mr Blaise Njdikeu : Maire Adjoint de Saint-Denis

- Mme Rose Bombo : Modéliste du vêtement haute couture et réalisatrice de la sublime tenue que portait la voix en Or, Céline Dion.

- Mme Thérèse Resa Crepus présidente de Miss Univers Ethno

La Miss Ngondo section de France 2024 est Mlle NSEKE Priscille Augustine Roxane Du canton Bodiman sans oublier ses racines de Deido (Bonateki) Ewodi (Bonanjo’a)

Née le 25 septembre 2002 à Gonesse (France)

Étudiante titulaire d'un Bac +3 en Marketing Digital

La nouvelle dynamique implémentée par l'infatigable Président en exercice Hervé Dika Din et toute son équipe commence à porter ses fruits.

De nombreuses articulations et départements se créent au sein de l'association.

La dernière en date, dénommée " Epep'a Ngon'a Muwaso" a fait merveille samedi dernier.

Cette section supplémentaire suit ou devance de nombreuses autres, tels que Kiel'a Ngondo o Frensi, la section des jeunes l'avenir du Ngondo en France,

Le Ngondo Section de France avait vraiment besoin de ce coup de boost et c'est pas terminé.

Il est également bon de rappeler les nombreuses initiatives, sorties et invitations du Ngondo Section de France pour l'année qui se termine. Au vu sa reconnaissance, sa stature, le Ngondo Section de France est pratiquement devenu incontournable sur la place Parisienne.

Pour ne citer que quelques sorties marquantes, on parlera de la participation au sommet de la francophonie, à celle des derniers jeux olympiques, à la rencontre internationale de Saint Denis, etc...

La dynamique est en marche

Le train du Ngondo diaspora est en marche

Vive le Ngond'a Sáwá

Vive la culture sawa à l'international