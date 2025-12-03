FRANCE :: Lily Paulson signe un retour bouleversant avec "Ma Vérité", un album introspectif

Lily Paulson signe un retour bouleversant avec Ma Vérité, un album introspectif porté par le titre choc Mon Cocorico

Après neuf années d’absence en studio, Lily Paulson, figure chaleureuse de la scène musicale camerounaise, revient avec un projet intime et vibrant : Ma Vérité, un album de six titres où la chanteuse dévoile sans filtre son parcours, ses blessures et sa renaissance. Au cœur de cette œuvre : Mon Cocorico, un titre phare puissant, inspiré d’une rumeur destructrice qui a profondément marqué sa vie personnelle.

Femme dynamique, mère attentionnée et artiste passionnée, Lily Paulson puise dans son histoire réelle pour façonner un album authentique. Ma Vérité relate le quotidien d’une femme qui se lève tôt pour sa famille, assume ses responsabilités et tente de concilier foyer, travail et passions. Loin d’un récit lisse, elle reconnaît avec humilité que son chemin n’a pas toujours été simple.

Un album qui raconte la chute, la force et l’amour

Au fil des morceaux, l’artiste évoque :

ses déboires et ses faiblesses,

les moments où elle a trébuché,

un amour solide de deux ethnies camerounaises parfois en conflit, mais qui s'aiment profondément,

une offense involontaire envers un membre de sa famille, pour laquelle elle demande pardon avec pudeur.

Avec Mon Cocorico, Lily Paulson se livre davantage. Le morceau retrace une épreuve douloureuse : une calomnie visant son intimité, ayant failli briser son équilibre personnel et familial. Aujourd’hui, elle l’affirme : “Qu’on laisse mon Cocorico tranquille. Il est à moi seule et il fait ma joie !” Une métaphore forte par laquelle l’artiste appelle chacun à protéger ce qu’il a de précieux et à cesser de scruter ou juger la vie des autres.

Un message d’unité et de responsabilité

Dans un contexte social où les rumeurs peuvent empoisonner des familles entières, Lily Paulson exhorte à la prudence et au respect. Elle encourage le resserrement des liens, la solidarité et l’importance pour chacun de s’occuper de sa propre vie plutôt que d’entretenir la médisance.

Un retour musical chaleureux et enraciné

Avec des rythmes inspirés de la forêt, une ambiance dansante, sensuelle et pleine d’émotion, la chanteuse signe un retour fort et généreux. Elle exprime également sa gratitude envers ceux qui l’ont soutenue, notamment Kristhia Lauve, ainsi que ses fans fidèles à qui elle adresse plusieurs dédicaces.

Lily Paulson revient donc plus forte, plus vraie, avec un album lumineux qui retrace une vie riche, entre responsabilités familiales, défis personnels et renaissance artistique. La sortie officielle de Ma Vérité est attendue dans les jours à venir, pour le plus grand bonheur des mélomanes.

Bienvenue dans la vérité selon Lily Paulson.

