CAMEROUN :: Affaire Anicet Ekane : Le Porte-parole du Gouvernement Inculpe-t-il le MINAT ? :: CAMEROON

Le climat politique au Cameroun vient d’être secoué par un échange de propos qui soulève de graves questions sur les chaînes de commandement et les responsabilités dans la gestion des détentions. La mort en détention d'Anicet Ekane, opposant de 74 ans et président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le 1er décembre 2025 à Yaoundé, a provoqué une onde de choc. L'opposant souffrait de problèmes respiratoires et avait récemment soutenu des figures de l'opposition comme Maurice Kamto et Issa Tchiroma Bakary.

Dans une interview accordée à @Angie Forbin, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Sadi, a tenu des propos interprétés comme une mise en cause indirecte de son collègue, Paul Atanga Nji, ministre de l'Administration territoriale (MINAT). Monsieur Sadi a affirmé que certaines décisions prises pour l'intérêt de l'État l'étaient sans consultation préalable de certains ministres.

Le Rôle du Ministre de l'Administration Territoriale

Les Camerounais sont conscients que le MINAT fait partie des principaux décideurs lorsque surviennent des actions impliquant l'arrestation ou la libération de figures politiques ou d'activistes. Paul Atanga Nji, en fonction depuis 2018, occupe une position stratégique dans l'appareil d'État, gérant les questions d'administration interne et de sécurité. Il est également Secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Dans un contexte de répression et de restrictions de la liberté d'expression dénoncées par des organisations comme Human Rights Watch, le MINAT est souvent perçu comme l'ultime responsable de l'application de l'ordre sécuritaire.

Les propos de René Sadi, bien que formulés avec une prudence rhétorique, exposent une possible fissure interne au sein du gouvernement concernant la gestion de la crise politique. Si des décisions d'incarcération critiques sont prises sans l'aval ou la connaissance des ministres concernés, cela soulève un problème de gouvernance et de transparence dans la prise de décision. Cette déclaration publique confère une dimension politique à l'enquête qui devrait être menée sur les circonstances du décès d'Ekane.

Les Conséquences de l'Incarcération Arbitraire

Anicet Ekane est décédé en détention à l'âge de 74 ans. Bien que l'on évoque une maladie comme cause de sa mort, son incarcération, dans un contexte de forte tension politique, nourrit l'indignation de l'opposition. Le décès d'un opposant politique en détention, quelle qu'en soit la cause officielle, met en lumière le traitement réservé aux prisonniers politiques au Cameroun.

Les déclarations de René Sadi, en pointant du doigt des "décideurs" anonymes, permettent d'ouvrir la porte à une discussion sur l'imputabilité. Le gouvernement se trouve désormais dans l'obligation de clarifier les responsabilités, sous peine de voir la pression internationale s'accentuer sur les questions de droits de l'homme et de transparence.

