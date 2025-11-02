Camer.be
Présidentielle 2025 : Paul Biya manque l’occasion en or de mettre fin à la crise au Noso
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: Présidentielle 2025 : Paul Biya manque l’occasion en or de mettre fin à la crise au Noso :: CAMEROON

Les Camerounais avaient bon espoir que dans la mouvance de l’élection présidentielle de cette année, une solution sera trouvée à cette crise qui s’enlise et divise.  Dans les faits, le chef de l’Etat, Paul Biya (92 ans, 43 ans au pouvoir) a raté l’occasion en or qui se présentait à lui.

Annoncé à Buea, chef-lieu de la région du Sud-ouest, pendant la campagne électorale, Paul Biya n’y est finalement pas allé. Il a choisi la seule ville de Maroua dans la région de l’Extrême-nord pour faire une campagne pour toute l’étendue du Cameroun. Pour nombre d’observateurs, sa présence dans l’une des régions anglophones aurait été plus stratégique que n’importe où au Cameroun. « Ça aurait permis que l’on comprenne qu’il ne snobe plus les anglophones comme cela laisse croire », déclare un fils de la diaspora originaire du Nord-ouest. 

Pire, le syndrome de manipulation des résultats au Cameroun vient de proclamer Paul Biya le 27 octobre par la Cour constitutionnelle avec 53,66%. Une curiosité quand on sait que le 12 octobre, jour du scrutin, les gens sont restés cloitrés dans leur maison de peur de représailles des séparatistes. La preuve étant que le délégué régional de la pêche soupçonné d’avoir participé à la fraude massive a été froidement assassiné par les séparatistes ; des jours plus tôt, s’était le film horrible de l’assassinat d’un député de la région soupçonné lui-aussi d’avoir participé au bourrage des urnes. Les Camerounais les plus avertis se demandent qui seraient allés voter pour Paul Biya pour qu’il ait un pourcentage aussi élevé dans une zone en crise où même les chefs traditionnels n’y vivent pratiquement pas. 
 
Alors que la main tendue par les populations du Nord-ouest et du Sud-ouest, qui ont exprimé leur volonté de renoncer à la violence et de se battre dans les urnes n'a pas été comprise lors des vérifications par l'organe chargé de la gestion et de la supervision des élections au Cameroun. Avec un taux de participation le plus élevé que celle de la dernière élection présidentielle de 2018, la volonté de mettre fin à près de dix ans de conflit, qui a laissé des milliers de morts, des enlèvements avec rançon, des pillages et des violences, était suffisamment manifeste.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #PaulBiya #CriseAnglophone #Noso #Election2025 #Paix #Urgence

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

Présidentielle 2025 : Paul Biya manque l’occasion en or de mettre fin à la crise au Noso
Crise post- électorale : Pauline Biyong de l'ONG Lefe appelle à un "cessez-le-feu du cœur"
LA TRISTE FIN D'UN PUTSCHISTE DANS L'ÂME
Crise post-électorale au Cameroun: LA PLUS HAUTE DES INDIGNATIONS ET DES PROTESTATIONS
Crise post-électorale au Cameroun : entre manipulations, montages et rumeurs
Absence de Paul Biya : le silence inquiétant après la présidentielle au Cameroun
Crise démocratique en Afrique : l'avertissement du Cameroun et de la Tanzanie
Gérontocratie au Cameroun : la sagesse de l'âge face au défi du renouveau politique
Paul Biya réélu pour un huitième mandat : l’AJECEEEM exprime son soutien au président
Lorsque les Revendications post-électorales se transforment en opportunités de vol
PEUPLE CAMEROUNAIS : DÉFIS DE LUCIDITÉ FACE À LA BOURRASQUE DE LA DÉSINFORMATION
Les narratifs du pouvoir Biya face aux contestations électorales
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:00
Présidentielle 2025 : Paul Biya manque l’occasion en or de mettre fin à la crise au Noso

Présidentielle 2025 : Paul Biya manque l’occasion en or de mettre fin à la crise au Noso
21:57
Paul Biya Visé : La Diaspora Camerounaise Manifeste à Paris pour la Liberté et l'Alternance

Paul Biya Visé : La Diaspora Camerounaise Manifeste à Paris pour la Liberté et l'Alternance
19:46
Crise post- électorale : Pauline Biyong de l'ONG Lefe appelle à un "cessez-le-feu du cœur"

Crise post- électorale : Pauline Biyong de l'ONG Lefe appelle à un "cessez-le-feu du cœur"
18:14
Crise Post-Électorale : Mgr Kleda Dénonce la Répression et l'Usage des Armes au Cameroun

Crise Post-Électorale : Mgr Kleda Dénonce la Répression et l'Usage des Armes au Cameroun
14:53
Nkom s'en prend aux « Allogènes » après la Déroute du RDPC dans le Littoral Camerounais

Nkom s'en prend aux « Allogènes » après la Déroute du RDPC dans le Littoral Camerounais

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo