FRANCE :: le couple SISO, Siso Évents amoureux de culture, au service des personnes handicapés en Afrique

Les associations continuent de se mobiliser pour des causes humanitaires, et le couple Sisso en est un bel exemple. Installés en Haute-Savoie, ce couple bien connu se distingue par son engagement généreux et son élan de cœur, particulièrement en faveur des personnes en situation de handicap. Leur dévouement explique en partie l’afflux notable d’Africains aux trajectoires diverses dans la petite commune de Thonon-les-Bains, nichée dans le département de la Haute-Savoie, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis leur arrivée, les Sisso ont su s’intégrer avec brio dans leur ville d’accueil, se forgeant une réputation de travailleurs acharnés et d’organisateurs dévoués. Depuis bientôt huit ans, ils orchestrent des événements d’envergure, mêlant culture et humanitaire, pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite, en France, en Europe, mais également en Afrique. Leur action, saluée par beaucoup, a rassemblé une large partie de la diaspora africaine grâce à l’envergure et à la noblesse de leur mission.

Pour marquer leur huitième édition, prévue le 1er mars 2025, ils préparent un événement exceptionnel avec un invité de taille : la légende de la musique camerounaise, Ben Decca. Dans ce département paisible, la venue de l’artiste promet d’offrir à Thonon-les-Bains un parfum non seulement du Cameroun mais surtout d’Afrique, afin d'y mêler musique, chaleur humaine, et moments inoubliables. Ben Decca, dont la voix a marqué des générations, reviendra le temps d’une soirée sur ses grands succès. Accompagné, peut-être, de sa célèbre fratrie, il promet de livrer une performance mémorable, teintée d’élégance et d’émotion.