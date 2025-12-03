Camer.be
Anicet Ekane, la famille s’oppose à l’autopsie forcée du régime de Yaoundé
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Anicet Ekane, la famille s’oppose à l’autopsie forcée du régime de Yaoundé :: CAMEROON

Le climat politique au Cameroun s'est considérablement tendu suite au décès d'Anicet Ekane, figure emblématique de l'opposition et président du Manidem, survenu alors qu'il était maintenu en détention. Moins de 48 heures après l'annonce de sa mort, une nouvelle alerte majeure secoue le pays : selon les déclarations de son conseiller juridique, Me Emmanuel Simh, le régime de Yaoundé envisagerait de procéder, dès aujourd'hui, à une autopsie forcée du corps, ignorant délibérément l’opposition formelle de la famille de l’opposant.

Ce développement jette une ombre épaisse sur les circonstances déjà controversées de la disparition de l'opposant, arrêté le 24 octobre. La défense, menée par Me Simh, soutient que l'état de santé précaire d'Anicet Ekane, souffrant notamment de troubles respiratoires et cardiaques graves, était un fait établi et notoirement connu des autorités. Des requêtes répétées d'évacuation sanitaire vers une structure médicale adéquate auraient été systématiquement rejetées, transformant ce qui était une détention politique en une sentence fatale, selon ses avocats.

L'hypothèse d’une « autopsie non consensuelle » est perçue par les proches comme une ultime tentative de masquer la vérité sur la négligence et les conditions de sa détention. La famille exige l'application d'un droit fondamental : la présence de médecins légistes de son choix pour garantir la transparence et l'impartialité de l'examen post-mortem, seule voie pour déterminer si la cause du décès est naturelle ou si elle est la conséquence directe d'une prise en charge défaillante ou d'un acte criminel.

Cet affrontement légal et moral autour du corps d’Anicet Ekane ne fait qu’exacerber les tensions dans un pays déjà polarisé par une élection présidentielle contestée. L'action unilatérale que s'apprêterait à mener l'État est vue comme une violation flagrante des droits et un signal inquiétant de la pression exercée par le gouvernement sur ses détracteurs. L'enjeu de cette autopsie dépasse le cadre familial : il est devenu un symbole de la lutte pour la vérité et la justice dans la sphère publique camerounaise.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#AnicetEkane #Cameroun #AutopsieForcee #Yaounde #Justice #DroitsHumains #OppositionCmr

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Anicet Ekane, la famille s’oppose à l’autopsie forcée du régime de Yaoundé
Justice pour Anicet Ekanè : Léon Theiller exige la démission d'Atanga Nji et enquête internationale
Vous allez le payer !
COMMENT ANICET EKANE A CESSE DE RESPIRER : L’OPPOSANT REJOINT LES MARTYRS CAMEROUNAIS
ANICET EKANE : CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE, LA DERNIERE BATAILLE DE L’OPPOSANT
Affaire Anicet Ekane : Le Porte-parole du Gouvernement Inculpe-t-il le MINAT ?
Restrictions des libertés publiques : La diaspora combattante camerounaise de Belgique s'inquiète
Décès d'Anicet Ekane : Allégations de torture et manque de soins
Choc au Cameroun : le leader de l'opposition Anicet Ekane décède en détention ce lundi
Cabral Libii sous le feu : résultats régionaux publiés, silence sur les PV de la Présidentielle ?
Blocus Autour de Maurice Kamto : Le MRC Dénonce la Répression Politique et le Blocus Illégal
Crise en Guinée-Bissau : Jonathan Dément le Coup d'État, Suspicion de Manœuvre Politique
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:33
MOUELLE KOMBI, ETO’O FILS ET MARC BRYS : LE NAUFRAGE D’UNE INSTITUTION

MOUELLE KOMBI, ETO’O FILS ET MARC BRYS : LE NAUFRAGE D’UNE INSTITUTION
01:01
Anicet Ekane, la famille s’oppose à l’autopsie forcée du régime de Yaoundé

Anicet Ekane, la famille s’oppose à l’autopsie forcée du régime de Yaoundé
00:53
Lily Paulson signe un retour bouleversant avec "Ma Vérité", un album introspectif

Lily Paulson signe un retour bouleversant avec "Ma Vérité", un album introspectif
19:56
Justice pour Anicet Ekanè : Léon Theiller exige la démission d'Atanga Nji et enquête internationale

Justice pour Anicet Ekanè : Léon Theiller exige la démission d'Atanga Nji et enquête internationale
19:02
Succès contre le Sida : l'incidence du VIH en forte baisse au Cameroun selon le rapport Camphia

Succès contre le Sida : l'incidence du VIH en forte baisse au Cameroun selon le rapport Camphia

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo