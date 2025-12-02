Camer.be
Samuel Eto'o vs Marc Brys : le limogeage choc qui plonge le Cameroun dans la crise avant la CAN
Samuel Eto'o vs Marc Brys : le limogeage choc qui plonge le Cameroun dans la crise avant la CAN

Le football camerounais est à nouveau plongé dans une crise institutionnelle majeure. La Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) a annoncé, lundi soir, la fin de sa collaboration avec son sélectionneur, le Belge Marc Brys. Ce limogeage, survenu à la suite d'une session du Comité d'urgence, est l'aboutissement d'un conflit larvé et médiatisé qui oppose le technicien de 63 ans au président de la fédération, l'ancien international Samuel Eto'o, depuis l'arrivée de Brys en avril 2024. Une décision choc qui intervient à moins de trois semaines du coup d'envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Pour justifier cette rupture, la Fecafoot a rendu publique une liste sévère de onze « manquements professionnels » reprochés à l'entraîneur. Parmi ces griefs figurent notamment le « refus manifeste de participer à certaines réunions de travail », le non-respect de la charte marketing, l'absence de communication des listes de joueurs sélectionnés ou des rapports de matchs, et, plus grave, « le détournement des joueurs et leur incitation à la défiance vis-à-vis de la Fecafoot ». Ces accusations illustrent un profond désaccord sur l'autorité et la méthode de travail au sein de la sélection nationale, exacerbé par l'échec des Lions Indomptables à se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2026.

Malgré cette annonce fracassante, Marc Brys refuse catégoriquement d'accepter son éviction. Contacté par plusieurs médias, l'entraîneur a qualifié la manœuvre de « coup d'éclat illégal et ridicule », insistant sur le fait que son contrat reste valide en l'absence de motif légitime de licenciement. Il a également vivement critiqué la précipitation de la fédération à nommer un nouvel encadrement à la veille d'un tournoi majeur, craignant que cela ne jette « des gens qui ne sont pas préparés en pâture aux loups », et assurant qu'il ne « laisserait pas cela se produire ».

Pour pallier ce vide, la Fecafoot a déjà nommé le Camerounais David Pagou, 56 ans, ainsi qu'un staff technique entièrement local pour prendre les rênes de l'équipe pour la CAN 2025. Une liste de 28 joueurs a d'ailleurs été annoncée par le nouveau sélectionneur, marquée par l'absence notable de cadres historiques. Ce n'est pas la première tentative d'éloigner Brys, puisque la fédération avait déjà tenté de le pousser vers la sortie en juillet. Ces rebondissements successifs révèlent la complexité du management et les tensions politiques au sommet du football camerounais, faisant craindre un climat d'instabilité chronique autour des Lions Indomptables à l'approche du tournoi continental.

