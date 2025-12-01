Camer.be
Mort en détention d'Anicet Ekane : L'opposition crie à l'assassinat par privation d'oxygène
La mort d'Anicet Ekane, président du MANIDEM et figure historique de l'opposition au Cameroun, survenue en détention, a provoqué une onde de choc majeure. Le leader politique s'est éteint dans des circonstances troubles qui alimentent la thèse d'un possible assassinat. L'émoi est d'autant plus grand que son incarcération était liée à son engagement politique, notamment son soutien à Issa Tchiroma Bakary, le président élu. Ce soutien actif et la revendication de la victoire présidentielle par l'alliance des forces de l'opposition ont conduit Ekane d'une posture de militant respecté à une fin tragique derrière les barreaux.

La thèse de la mort naturelle est catégoriquement rejetée par les partisans d'Ekane. La raison principale de cette suspicion repose sur le fait qu'Anicet Ekane était en mauvaise santé et nécessitait l'utilisation régulière d'un extracteur d'oxygène. Les allégations qui secouent le pays indiquent que cet équipement médical vital lui aurait été ôté ou rendu inaccessible pendant sa garde à vue. Si ces faits sont avérés, la privation d'oxygène d'un détenu connu pour sa fragilité de santé équivaudrait, selon les forces de l'opposition et les défenseurs des droits humains, à un meurtre prémédité.

Le parcours d'Anicet Ekane fut celui d'un engagement constant pour la démocratie et la justice sociale. Malgré son statut de président du MANIDEM, il a choisi de s'allier à d'autres leaders, comme Issa Tchiroma Bakary, pour amplifier la voix de l'opposition et contester les résultats électoraux. Son arrestation, pour des motifs politiques, est vue comme un acte de répression ciblée. Le contraste entre le rôle actif qu'il jouait dans la vie politique et la brutalité de sa fin en détention est flagrant.

Cet événement dramatique met la pression sur le gouvernement camerounais pour qu'il réponde aux accusations de non-assistance à personne en danger, voire d'homicide. L'urgence d'une enquête indépendante est absolue pour déterminer si le retrait de l'extracteur d'oxygène était un acte délibéré. La mort d'Ekane est un symbole puissant qui rappellera la nécessité de protéger les détenus politiques et de respecter les droits humains au Cameroun.

