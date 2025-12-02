Camer.be
Justice pour Anicet Ekanè : Léon Theiller exige la démission d'Atanga Nji et enquête internationale
Le Cameroun est secoué par une vague d'indignation suite au décès tragique d'Anicet Ekanè Georges, figure politique et dirigeant du MANIDEM, survenu le 1er décembre 2025 au Centre Médical Militaire de la Gendarmerie Nationale à Yaoundé. L’Organisation du Mouvement Patriotique (OMP), par la voix de son Président National, Léon Theiller Onana a exprimé une profonde tristesse, dénonçant un événement qui s'apparente davantage à un « kidnapping politique » qu'à une garde-à-vue judiciaire légitime.

Face à cette tragédie, l'OMP estime que la mort d'Ekanè est un drame national qui soulève de graves questions sur le respect des droits humains fondamentaux et des procédures légales en République du Cameroun. L'organisation pointe du doigt la détention illégale et la négligence criminelle qui, selon elle, ont coûté la vie au militant, constituant une menace directe à l'État de droit. Pour faire face à cette situation, l'OMP exige la mise en place de mesures urgentes à la hauteur de la gravité de la situation.

L'OMP formule quatre exigences cruciales. La première est la mise en place immédiate d'une enquête indépendante, impartiale et internationale. Bien que le gouvernement ait pu annoncer une enquête, l'OMP juge qu'une investigation menée par les seules autorités nationales ne saurait garantir l'objectivité et la transparence nécessaires pour établir les responsabilités réelles. Cette commission d'enquête devrait inclure des experts internationaux (médecins légistes, juristes) et des représentants de la société civile.

Deuxièmement, l'OMP réclame la révocation et des poursuites à l'encontre des responsables du SED (Secrétariat d'État à la Défense). Le refus d'accès aux soins essentiels, notamment un extracteur d'oxygène, malgré les demandes documentées de l'avocat du défunt, est considéré comme une négligence coupable et une entrave au droit à la vie. Les responsables du SED doivent être immédiatement suspendus et poursuivis pour des actes qui contreviennent aux dispositions de l'article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH).

La troisième exigence est la démission du Ministre de l'Administration Territoriale (MINAT). L'OMP accuse le MINAT d'être responsable de l'instauration d'un climat de détention arbitraire et de « kidnapping politique », exigeant sa démission afin qu'il puisse répondre de son rôle dans la violation des fondements de l'État de droit camerounais.

Enfin, l'OMP demande la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus et "kidnappés" politiques. Le sort tragique de Monsieur Ekanè est un signal d'alarme sur la sécurité des autres citoyens et hommes politiques maintenus en détention arbitraire sans procès équitable, en violation de l'article 9 de la DUDH. L'Organisation du Mouvement Patriotique rappelle que la justice est une condition absolue pour la Paix Sociale et exhorte les autorités à cesser immédiatement toute forme de répression illégale.

Justice pour Anicet Ekanè : Léon Theiller exige la démission d'Atanga Nji et enquête internationale
