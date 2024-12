AFRIQUE DU SUD :: Patrice Motsepe président fantôme invisible au Caire mais présent dans les contrats juteux :: SOUTH AFRICA

Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), est au cœur de l’enquête explosive de Jeune Afrique publiée le 28 novembre 2024. Dépeint comme l’homme qui tient réellement les rênes de l’organisation, son règne est marqué par des scandales, des pratiques autoritaires et une gouvernance douteuse.

‹‹ À la tête de la CAF, Motsepe multiplie les contrats… et les risques Union camerounaise des brasseries, Canal +… Plus familier des lieux de pouvoir que des terrains de foot ou des locaux de la CAF, l’homme d’affaires sud-africain n’hésite pas à se servir de son entregent pour faciliter certains contrats. Dont celui obtenu par New World TV pour la diffusion de la CAN.

Patrice Motsepe, un président fantôme à la tête de la CAF Le milliardaire sud-africain, dont le mandat arrive à échéance le 21 mars 2025, vient officiellement de se déclarer candidat à sa réélection. Pour l’emporter, il devra convaincre les présidents des fédérations africaines, avec lesquels les relations n’ont pas toujours été faciles. Son bilan émaillé d’irrégularités a fini par le discréditer aux yeux de nombreux cadres de l’organisation qui dénoncent une politisation du football sous son mandat. Enquête au cœur du système Motsepe.›› peut-on lire dans le journal Jeune Afrique.

Traffic d'influence et obtention des contrats

UCB, CANAL+ et bien d'autres , jeune Afrique révèle les dessous des contrats signés sous l'ère Motsepe contre les règles de l'art , favorisant parfois des intérêts personnels.

‹‹ En 2023, sa société a enregistré un revenu de 2,9 milliards de rands (152 millions d’euros). Et, à la Confédération africaine de football (CAF), il entend bien développer une activité : les partenariats. Il utilise ainsi son entregent pour prendre en charge le volet sponsoring de l’institution et placer ses relations. Marché de la bière et des boissons dans le pays, le fournisseur exclusif des boissons gazeuses et eaux minérales de la compétition. Un contrat à 500 000 euros signé avec la famille Kadji, propriétaire de l’UCB, dont le président de la CAF est réputé proche.››

explique le journal panafricain Jeune Afrique qui dans ses enquêtes explique comment l'entreprise brassicole UCB s'est adjugé les marchés de la CAN..

‹‹ Le groupe SABC, filiale camerounaise de l’industriel français Castel, qui revendique 71 % du marché camerounais de la bière et 74 % des boissons gazeuses, a vivement dénoncé les conditions d’obtention de ce contrat. SABC affirme avoir déposé une offre auprès de la CAF le 29 septembre 2021 sans obtenir de réponse, malgré de nombreuses relances. Le 20 décembre, Javier Olea, directeur marketing de la CAF, finit par notifier à l’entreprise que sa proposition « n’est pas conforme aux exigé ››

Président fantôme , invisible au Caire ,son nom est néanmoins cité par Jeune Afrique dans les gros contrats juteux signés par la confédération africaine de football.De Canal + à New Word TV ,le business man sud africain ne cache pas sa priorité à la tête de la CAF, Il est impliqué dans le rachat du géant Sud Africain Multichlice par le groupe Bolloré, et ce n'est pas tout

‹‹ Un contrat à 70 millions de dollars En mars 2022, la chaîne, créée en 2015, décrochait la diffusion en Afrique francophone de la Coupe du monde au Qatar pour environ 15 millions d’euros. Deux ans plus tard, elle revendique 80 millions d’euros de chiffres d’affaires et se voit attribuer jusqu’en 2025 les droits de diffusion des compétitions et évènements de la CAF, en anglais et en langues locales, en clair et à péage, pour l’Afrique subsaharienne. Un contrat à 70 millions d’euros négocié par Paul Calder, un ancien de la Fifa, et Luxolo September, chef de la division média de la CAF. À la Confédération, tous les moyens ont été mis à disposition pour que le deal soit conclu avec le groupe togolais, qui faisait pourtant face au mastodonte Canal+. Selon nos informations, le plus grand assureur du De Lomé à Paris,›› précise Jeune Afrique