-
© Correspondance : Jules Tchaya
- 02 Dec 2025 00:00:42
- |
- 548
- |
-
COMMENT ANICET EKANE A CESSE DE RESPIRER : L’OPPOSANT REJOINT LES MARTYRS CAMEROUNAIS :: CAMEROON
La mort d’Anicet Ekane n’est pas une fatalité, c’est une honte nationale, un symptôme supplémentaire d’un régime qui confond la force avec la brutalité et la justice avec la vengeance. Ce vieil opposant de 74 ans n’était plus une menace pour personne, ni pour le pouvoir, ni pour la République. Pourtant, il est mort comme meurent les ennemis d’un système aux abois ; dans une cellule humide, privé de son extracteur d’oxygène, livré au silence d’un appareil d’État devenu indifférent à la vie humaine. Même dans les couloirs du pouvoir, certains le reconnaissent : ce décès est un gâchis inutile, un signal terrifiant adressé à toute voix discordante.
Et voilà que le Cameroun enterre un homme dont l’âge aurait dû inspirer respect et prudence, et non pas la froide mécanique répressive d’une garde-à-vue hors-la-loi. Ekane rejoint malgré lui la procession des martyrs de la République : Douala Manga Bell, Um Nyobé, Ouandié, Wougly Massaga.
Le pouvoir ne l’a pas exécuté par balle ; il l’a laissé mourir par omission, par négligence, par ce mépris tranquille qui tue plus sûrement que la violence déclarée. On ne parle plus ici d’arrestation politique : on parle d’un assassinat à petit feu, maquillé sous des termes administratifs. Mais Ekane laisse aussi une leçon amère à ses pairs. Un homme politique doit savoir quand s’arrêter. Il faut quitter la scène avant que la scène ne vous enterre. Ekane aurait pu choisir la retraite, les soins, la dignité du vieil âge ; il a choisi le combat, même quand ce combat n’avait plus d’issue. C’est là sa grandeur, mais aussi sa tragédie. Et c’est là, surtout, ce que le régime n’a pas su respecter : la vieillesse, la fragilité, la simple humanité d’un adversaire qui avait vieilli.
Aujourd’hui, la vérité claque comme un verdict ; Anicet Ekane n’est pas mort de maladie. Il est mort de l’État. Et tant que cette évidence restera étouffée sous les communiqués creux, tant que la responsabilité ne sera pas assumée, tant que les prisonniers politiques seront traités comme des ennemis personnels, le Cameroun continuera d’abandonner ses citoyens à l’arbitraire. Qu’on ne s’y trompe pas : ce n’est pas seulement un homme qu’on a laissé mourir. C’est une part de la République qu’on a étouffée avec lui.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE
Les + récents
COMMENT ANICET EKANE A CESSE DE RESPIRER : L’OPPOSANT REJOINT LES MARTYRS CAMEROUNAIS
ANICET EKANE : CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE, LA DERNIERE BATAILLE DE L’OPPOSANT
Mort d'Anicet Ekane : La Défense Exige la Suspension de l'Autopsie et Dénonce une Justice d'État
David Pagou, Le Nouveau Sélectionneur des lions indomptables, Promet Discipline et Joie
L'Opposant Anicet Ekane Décédé ce Jour, Accusation d'Administration de Mort Lente
POLITIQUE :: les + lus
Le président Paul Biya au plus mal
- 09 February 2018
- /
- 112965
Cameroun, Présidentielle 2018:Cet homme veut chasser Paul Biya
- 14 April 2016
- /
- 103404
Cameroun:Paul Biya brise les réseaux de Séraphin Fouda et Motaze
- 16 November 2015
- /
- 82652
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 216849
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 209220