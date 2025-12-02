CAMEROUN :: Témoignage de Guy Modeste DZUDIE, Journaliste Orienté Droits Humains à Anicet EKANE :: CAMEROON

Anicet EKANE ou les traces d'un combattant intrépide à Bafoussam. Son droit à la santé a été bafoué, son droit à la vie a été violé... .

Nous sommes en 2002. Jean Bosco Nkwetche, dirigeant régional de l"Union des populations du Cameroun(Upc) et compagnon de lutte de EKANE Anicet décéde en date du 15 septembre et dans des circonstances troubles dans une clinique à Bafoussam. Cette mort du militant upeciste fait peur aux habitants de la ville, principalement à ceux du quartier Tocket à Bamougoum.

Venu pour rendre un dernier hommage à son camarade de lutte, Anicet EKANE prend la parole et s'interroge :"Qui a tué Nkwetche ?"Et par la suite, il réponds avec fermeté:" C'est Biya, Ahidjo et compagnies ".

Devant cette assistance, Anicet EKANE a soutenu que Jean Bosco Nkwetche est mort parce qu'il s'opposait au systèmes neocolonial installé par le Dr Louis Paul Aujoulat au Cameroun et perpétué par Amadou Ahidjo et Paul Biya.

Il a insisté que son compagnon de lutte a été tué parce qu'il suivait les pas de Ruben Um Nyobe, Ernest Ouandie et autres dirigeants historiques du mouvement nationaliste camerounais (Upc).

Dans cette foulée, Anicet EKANE a aussi dénoncé la mort de Kengne Barthélémy, un neveu de Jean Bosco Nkwetche décédé quelques mois avant dans une brigade de gendarmerie de la place, après avoir reçu une balle dans ses jambes.

Avant de dire Adieu à son ami Jean Bosco Nkwetche, Anicet EKANE a quitté la ville de Bafoussam avec une conviction ferme :mener à 'image de Ouandie, Um Nyobe, Ossende Afana,Félix Roland Moumie et autre le combat pour "la nouvelle indépendance et la démocratie" au Cameroun ! Et ce combat, il l'a réactivité particulièrement en cette année 2025 en acceptant d'investir le Pr Maurice KAMTO, un natif de Bafoussam, comme candidat du Mouvement pour la nouvelle indépendance et la démocratie(Manidem).

Malgré la disqualification injuste de cette candidature par le Conseil constitutionnel, Anicet EKANE, a une fois de plus gagné en estime et en crédibilité dans les coeurs à Bafoussam.

Il va rejoindre Ernest Ouandie et est désormais inscrit au panthéon des mathyrs suite à son décès au cours de sa detention dans les geôles du régime de Yaoundé, au mépris des règles minimas ou principes Nelson Mandela sur les conditions de détention.

Après 37 jours de detention dans des conditions irrégulières et subissant des persécutions pour avoir soutenu et défendu "la victoire" de Issa Tchiroma Bakary à la dernière élection présidentielle au Cameroun tenue le 12 octobre 2025, EKANE Anicet a rendu l'âme.

Et cette âme porte l'onction de l'immortalité ! Et des interrogations se multiplient :Qui a tué Anicet EKANE ? Qui a viole le droit à la sécurité et à la sûreté de sa personne ? Qui a violé son droit à la vie tel que défini par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié le 27 juin 1984 par l'Etat du Cameroun ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp