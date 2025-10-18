Tchiroma interpelle l'armée camerounaise dans la crise post-électorale :: CAMEROON

La crise post-électorale au Cameroun prend une dimension nouvelle et cruciale. Alors que l'attente des résultats officiels de la présidentielle se prolonge, créant un climat de tension nationale, une voix s'élève pour interpeller directement les forces de défense et de sécurité. Dans un message intitulé "Appel à la responsabilité", le candidat Issa Tchiroma Bakary s'adresse aux "vaillants soldats" dans des termes qui rompent avec les discours politiques conventionnels.

Il rappelle avec force que l'armée et la police ne sont pas au service d'un clan au pouvoir ou d'une caste, mais qu'elles sont dévouées à la République et à l'ensemble du peuple camerounais. Ce plaidoyer pour la neutralité des forces armées survient dans un contexte où la pression populaire pour la transparence du scrutin ne cesse de croître. Tchiroma décrit un peuple "baroudeur, audacieux, conquérant" qui, après "tant de souffrances et de sacrifices", ne saurait accepter un déni de sa volonté exprimée dans les urnes.

Ce discours souligne la profonde fracture politique que traverse le pays. En appelant les militaires à rester fidèles à leur serment républicain face à un peuple qu'il estime le "dos au mur", le candidat place les forces de sécurité au cœur de la résolution de la crise. Cette prise de parole directe, qui contourne les canaux officiels, marque un tournant dans la communication politique camerounaise et illustre l'urgence de la situation. L'appel à la responsabilité des institutions, dont l'armée, devient un enjeu central pour la préservation de la paix civile et la crédibilité du processus démocratique dans son ensemble.

