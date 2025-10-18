Camer.be
Tchiroma interpelle l'armée camerounaise dans la crise post-électorale
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Tchiroma interpelle l'armée camerounaise dans la crise post-électorale :: CAMEROON

La crise post-électorale au Cameroun prend une dimension nouvelle et cruciale. Alors que l'attente des résultats officiels de la présidentielle se prolonge, créant un climat de tension nationale, une voix s'élève pour interpeller directement les forces de défense et de sécurité. Dans un message intitulé "Appel à la responsabilité", le candidat Issa Tchiroma Bakary s'adresse aux "vaillants soldats" dans des termes qui rompent avec les discours politiques conventionnels.

Il rappelle avec force que l'armée et la police ne sont pas au service d'un clan au pouvoir ou d'une caste, mais qu'elles sont dévouées à la République et à l'ensemble du peuple camerounais. Ce plaidoyer pour la neutralité des forces armées survient dans un contexte où la pression populaire pour la transparence du scrutin ne cesse de croître. Tchiroma décrit un peuple "baroudeur, audacieux, conquérant" qui, après "tant de souffrances et de sacrifices", ne saurait accepter un déni de sa volonté exprimée dans les urnes.

Ce discours souligne la profonde fracture politique que traverse le pays. En appelant les militaires à rester fidèles à leur serment républicain face à un peuple qu'il estime le "dos au mur", le candidat place les forces de sécurité au cœur de la résolution de la crise. Cette prise de parole directe, qui contourne les canaux officiels, marque un tournant dans la communication politique camerounaise et illustre l'urgence de la situation. L'appel à la responsabilité des institutions, dont l'armée, devient un enjeu central pour la préservation de la paix civile et la crédibilité du processus démocratique dans son ensemble.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Tchiroma #Cameroun #Armee #CriseElectorale #Democratic #ProcessusDemocratique #Transparence

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya
Tchiroma interpelle l'armée camerounaise dans la crise post-électorale
Maurice Kamto alerte sur les tensions post-électorales au Cameroun et appelle au respect des urnes
Le peuple camerounais va-t-il accepter cette énième turpitude ?
Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire et rejette le Conseil constitutionnel
La commission nationale de recensement des votes désignée pour la présidentielle
Dschang en ébullition : une ville s'embrase après la présidentielle camerounaise
Le RDPC prépare un recours devant le Conseil constitutionnel, vers un bras de fer politique
Manifestations et tensions post-électorales éclatent à Douala
La contestation électorale s'intensifie face au Conseil Constitutionnel
Issa Tchiroma dénonce la falsification des PV à la présidentielle 2025 au Cameroun
Joshua Osih reconnaît sa défaite et prône l'apaisement politique après la présidentielle
Devenez Rédacteur

Les + récents

02:03
Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya

Le député Nintcheu reconnaît la victoire de Tchiroma et exige le départ de Biya
01:33
Grégoire Owona reproche à Kamto son silence sur les violences post-électorales à Dschang

Grégoire Owona reproche à Kamto son silence sur les violences post-électorales à Dschang
01:21
Iyodi dénonce une imposture dans la commission électorale

Iyodi dénonce une imposture dans la commission électorale
00:30
Tchiroma interpelle l'armée camerounaise dans la crise post-électorale

Tchiroma interpelle l'armée camerounaise dans la crise post-électorale
00:10
L'Impasse Électorale au Cameroun : Une Anomalie du XXIe Siècle

L'Impasse Électorale au Cameroun : Une Anomalie du XXIe Siècle

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo