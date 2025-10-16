CAMEROUN :: Issa Tchiroma Bakary revendique la victoire et rejette le Conseil constitutionnel :: CAMEROON

Le scrutin présidentiel camerounais connaît un rebondissement majeur avec la déclaration tonitruante d’Anicet Ekane, porte-parole du Front pour le Salut National du Cameroun. Ce jeudi, il a affirmé avec force que son candidat, Issa Tchiroma Bakary, était le troisième président de la République, se fondant sur les résultats des dépouillements publics. Cette proclamation intervient dans un climat de vive tension, où la défiance envers les institutions électorales est palpable. Le camp Tchiroma refuse catégoriquement de saisir le Conseil constitutionnel, une institution qu’il juge partiale et inféodée au pouvoir en place.

Cette défiance ne surgit pas de nulle part. Elle puise ses racines dans le rejet de procès-verbaux suspectés de manipulations et dans l’élimination controversée de Maurice Kamto, le principal opposant, dès le mois d’août. La décision du Conseil constitutionnel de valider l’exclusion de Kamto a été perçue par de nombreux observateurs comme une manœuvre politique, consolidant l’idée d’un système verrouillé. Aujourd’hui, la stratégie du camp Tchiroma consiste à contourner une instance qu’il estime illégitime, préférant s’appuyer sur une légitimité populaire et des chiffres revendiqués comme transparents.

La colère des populations ne se limite pas aux déclarations. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes pour dénoncer les tentatives de falsification. Cette mobilisation traduit une fracture profonde entre un peuple qui réclame un changement politique et des institutions dont l’impartialité est ouvertement contestée. En revendiquant la victoire par la voie médiatique et en rejetant la procédure légale, Issa Tchiroma Bakary et ses partisans engagent un bras de fer historique avec le régime de Paul Biya, plaçant le Cameroun dans une phase critique et incertaine de son histoire démocratique.

