CAMEROUN :: Manifestations et tensions post-électorales éclatent à Douala :: CAMEROON

Trois jours après la tenue du scrutin présidentiel 2025, le Cameroun connaît une montée des tensions sociales avec l'émergence de manifestations spontanées dans plusieurs quartiers de Douala. La situation politique reste tendue alors que les résultats définitifs se font toujours attendre.

Dans l'arrondissement de Douala 5ème, des jeunes manifestants se sont rassemblés pour réclamer la présence immédiate d'un leader local du FSNC. Ce mouvement de protestation reflète l'impatience grandissante de l'électorat et traduit les craintes de fraudes qui persistent au sein de la population. Les manifestants expriment ouvertement leur méfiance quant au processus de compilation des résultats.

Simultanément, un autre rassemblement significatif a pris forme devant le siège d'ELECAM situé dans le quartier de Bonamoussadi. Les protestataires, convaincus que des falsifications des procès-verbaux seraient en cours, exigent une plus grande transparence électorale et la publication immédiate des résultats bureau de vote par bureau de vote. Cette mobilisation citoyenne spontanée démontre l'importance des enjeux démocratiques pour les Camerounais.

Face à ces mouvements de protestation, les forces de l'ordre se sont rapidement déployées pour contenir les rassemblements et disperser les manifestants. Les tensions post-électorales observées à Douala rappellent les épisodes similaires survenus lors des précédents cycles électoraux et soulèvent des questions cruciales sur l'acceptation des résultats à venir.

Ces développements interviennent dans un contexte où la crédibilité des institutions en charge de l'organisation du scrutin est régulièrement mise en cause par l'opposition politique. Les manifestations à Douala pourraient constituer les prémices d'une contestation plus large si les doutes sur l'intégrité du processus ne sont pas levés rapidement par les autorités compétentes.

La situation dans la capitale économique camerounaise reste sous étroite surveillance alors que la période critique de la proclamation des résultats officiels approche. De nombreux observateurs s'accordent à dire que les prochaines heures seront déterminantes pour la stabilité politique du pays et la confiance des citoyens dans leurs institutions démocratiques.

