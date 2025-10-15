CAMEROUN :: La contestation électorale s'intensifie face au Conseil Constitutionnel :: CAMEROON

La crise électorale au Cameroun prend une nouvelle dimension alors que les partisans d'Issa Tchiroma dénoncent une stratégie délibérée de retardement sous couvert de procédures légales. Selon eux, l'invocation systématique de l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel masquerait en réalité des manœuvres beaucoup moins transparentes.

Le temps gagné grâce à ces délais procéduraux serait mis à profit pour accomplir plusieurs actions illégitimes. Les accusations portent sur des pratiques visant à modifier substantiellement la volonté populaire exprimée dans les urnes. Il s'agirait notamment de procéder à un bourrage systématique des urnes, une opération qui deviendrait possible grâce au contrôle exclusif exercé sur le matériel électoral après la clôture du scrutin.

Parallèlement, des falsifications ciblées des procès-verbaux seraient en cours, selon les observateurs proches de l'opposition. Ces documents officiels, qui devraient refléter fidèlement les résultats bureau de vote par bureau de vote, feraient l'objet de modifications substantives dans les coulisses de l'administration électorale. Cette situation créerait un déficit démocratique préoccupant dans un pays où les institutions électorales peinent à convaincre de leur impartialité.

Le processus inclurait également une réduction méthodique des voix obtenues par le candidat de l'opposition, accompagnée d'un ajustement progressif des chiffres en faveur du pouvoir sortant. Ces manipulations supposées transformeraient ainsi progressivement la dynamique du scrutin, inversant artificiellement les tendances qui s'étaient dessinées lors de la journée électorale.

Le conseil constitutionnel camerounais, souvent présenté comme la dernière chance pour un dénouement pacifique de la crise, se trouverait dans une position délicate. Certains analystes politiques redoutent que l'institution ne se contente d'entériner des résultats préalablement trafiqués, conférant ainsi une apparence de légalité à des fraudes massives. Cette perspective soulève des questions fondamentales sur l'indépendance de la justice dans le contexte politique camerounais.

La notion même de transparence électorale est remise en cause par ces révélations. Pour de nombreux observateurs, ce concept serait utilisé comme un écran de fumée destiné à masquer la réalité d'un système verrouillé où les règles du jeu démocratique sont constamment bafouées. Le peuple camerounais, de plus en plus conscient de ces mécanismes, manifesterait une défiance croissante envers des institutions qu'il estime partiales.

Face à cette situation, la mobilisation citoyenne s'amplifie, rejetant avec une fermeté grandissante ce qu'elle perçoit comme une tentative de confiscation de sa souveraineté. Le message est clair : les Camerounais ne seraient plus disposés à accepter des résultats qui ne refléteraient pas leur volonté authentiquement exprimée lors du scrutin présidentiel.

