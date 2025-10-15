Issa Tchiroma dénonce la falsification des PV à la présidentielle 2025 au Cameroun :: CAMEROON

Mes chers compatriotes,

Depuis la clôture des bureaux de vote, des informations concordantes – émanant de nos équipes déployées, d’observateurs nationaux et internationaux, et de nombreux électeurs – confirment ce que nous savions déjà : le peuple camerounais s’est massivement exprimé. Les procès-verbaux signés et publiés dans des centaines de bureaux témoignent d’une volonté claire et irréfutable.

Or, en quelques heures, un mécanisme de falsification des résultats s’est mis en place. Des procès-verbaux authentiques, établis et signés au sortir des urnes, sont aujourd’hui contradictoires avec des copies présentées par les services D'Elecam au niveau départemental. Comment expliquer que des PV remis aux représentants des partis et affichés au bureau de vote diffèrent de ceux qui circulent ensuite dans les services administratifs ? Cette situation est inacceptable et jette un trouble profond sur la légitimité du scrutin.

Je m’adresse d’abord aux institutions républicaines chargées d’organiser et de garantir le vote : l’administration territoriale, ELECAM, les présidents des tribunaux de grande instance siégeant dans les commissions, et le Conseil constitutionnel. Vous avez une responsabilité historique. La confiance du peuple repose sur votre impartialité. Si des doutes pèsent sur l’intégrité d’un PV centralisateur, il est de votre devoir professionnel et civique d’en instruire immédiatement la vérification, et, le cas échéant, de suspendre toute proclamation fondée sur des documents entachés de fraude.

À nos juges et magistrats présents dans les commissions départementales : votre rôle n’est pas de protéger des procédures opaques, mais de garantir la sûreté de la voix souveraine du peuple. Si le PV officiel d’un bureau diffère du document transmis par une autorité, la question légitime à poser est : « Qui a falsifié ? » et « Quelles pièces fiables permettent d’établir la vérité ? ». Vous êtes tenus d’exiger la confrontation des pièces, l’audition des témoins, et la mise en œuvre de toute mesure probante plutôt que de fermer les yeux derrière la formule commode : « Seul le PV central d’Elecam fait foi ».

J’en appelle aussi à la communauté internationale et aux missions d’observation : ne restez pas silencieuses face aux signes manifestes de falsification. Votre présence et vos constats impartiaux sont aujourd’hui indispensables pour prévenir l’escalade et garantir que la volonté populaire soit respectée.

À ceux qui orchestrent la manipulation des résultats : vous pouvez retarder la reconnaissance de la vérité, vous ne pourrez pas l’effacer. Nous connaissons vos méthodes, nous savons où et comment elles s’opèrent. Mais je le dis solennellement : toute proclamation fondée sur des PV falsifiés ne saurait être reconnue par le peuple.

Enfin, j’invite l’ensemble des forces vives de la Nation partis politiques, société civile, églises, syndicats, médias indépendants à se joindre à cet appel pour exiger la transparence et la loyauté dans le dépouillement et la proclamation des résultats. L’avenir du Cameroun se joue aujourd’hui : que la volonté du peuple soit respectée, que la loi et la justice prévalent.

Vive la République.

Vive le Cameroun.

