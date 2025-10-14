-
Ayang Luc, ancien Premier ministre du Cameroun, serait décédé en Belgique :: CAMEROON
Une sombre nouvelle ébranle la sphère politique camerounaise. Luc Ayang, ancien Premier ministre ayant dirigé le gouvernement de 1983 à 1984, serait décédé en Europe. Selon plusieurs sources concordantes, l'ancien chef du gouvernement, âgé de 78 ans, aurait succombé à la suite d'une maladie en Belgique, plus précisément dans une clinique de Louvain-La-Neuve.
L'ancien président du Conseil Économique et Social avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en pleine campagne électorale, un événement qui avait conduit à son évacuation sanitaire urgente vers l'Europe. Cette opération avait été organisée par les plus hautes instances de l'État, témoignant du poids de cette figure historique au sein de la classe politique.
Le parcours de Luc Ayang reste marqué par une loyauté indéfectible envers le président Paul Biya et le régime en place. Son décès potentiel, marque la fin d'une époque pour les institutions camerounaises. Il laisse derrière lui un héritage politique considérable, ayant présidé aux destinées du Conseil Économique et Social pendant pas moins de quarante et un ans, un record de longévité rare dans l'histoire politique du Cameroun.
Dans l'attente d'une communication officielle, le gouvernement camerounais observe un silence radio, tandis que la famille n'a pour l'instant pas pris la parole pour confirmer ou infirmer cette triste nouvelle. La nation tout entière retient son souffle, consciente de perdre peut-être l'un de ses piliers historiques.
