CAMEROUN :: Djeukam Tchameni,Ekane Anicet, Aba'a Oyono attendus au Tribunal militaire le 28/11/2025. :: CAMEROON

L'on se rappelle qu'au lendemain de la publication des résultats contestés de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun, deux dirigeants de l’opposition camerounaise ont été arrêtés alors que des manifestations secouaient le pays

Djeukam Tchameni et Anicet Ekane avaient proclamé la victoire de l’ancien ministre, Issa Tchiroma avant même la publication des résultats officiels. Ils avaient appelé à la désobéissance civile, invitant les Camerounais à rester chez eux le 23 octobre, jour annoncé de la proclamation des résultats.

Parmi les personnes arrêtées le 24 octobre 2025 à Douala, capitale économique, figuraient Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, deux figures de proue de l’Union pour le changement, qui soutenait le candidat Issa Tchiroma Bakary et leur revendication d’avoir battu le président Paul Biya lors de l’élection du 12 octobre.

Le professeur Aba’a Oyono, conseiller du candidat du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), a été arrêté lui aussi interpellé dans la foulée par des gendarmes en civil et conduit sans résistance vers une destination inconnue. Cet ancien soutien de Maurice Kamto fait partie du noyau stratégique ayant piloté la campagne d’Issa Tchiroma Bakary et, depuis le 12 octobre, de ceux qui l’assistent dans sa revendication de victoire à la présidentielle.

Dans la même foulée,la trésorière du MANIDEM Florence Titcho, a été enlevée et mise aux arrêts par des éléments de la gendarmerie

Ces arrestations de figures de l’opposition rappellent les heures sombres du multipartisme camerounais car, dans un pays où la liberté d’expression reste fragile, la détention de Djeukam Tchameni, Anicet Ekane, Aba'a Oyono, Florence Tchitcho, et plusieurs manifestants anti Biya, sonne comme un avertissement pour tous ceux qui osent contester le pouvoir.

Le Cameroun franchit-il une nouvelle ligne rouge dans sa gestion politique post-électorale ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp