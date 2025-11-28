CAMEROUN :: Passage aux forceps du budget:L’Assemblée Nationale réduite en caisse de résonance du gouvernement :: CAMEROON

Le budget 2026 du Cameroun a été adopté comme une lettre à la poste par les députés réunis en session ordinaire. Il s’élève à 8 816,4 milliards FCFA. Deux jours seulement après le dépôt du projet de loi par le gouvernement. Au grand dam des dispositions de la loi. Ce qui crée le doute sur une Assemblée Nationale fortement soupçonnée d’inféodée au pouvoir exécutif.

La hausse et la répartition de la cagnotte de l’Etat qui pose un problème sur le fond et la forme. Et suscite une question fondamentale : Le Cameroun va-t-il une assemblée Nationale qui représente véritablement les populations ? Cette année encore, la tradition a été respectée, l’assemblée Nationale a voté, sur proposition du gouvernement la loi de finance portant sur le budget de l’année 2026.

Bien plus, y va-t-il séparation de pouvoir entre le législatif et l’Exécutif dans un Cameroun qui se veut résolument engagé dans un processus Démocratique ? Justement, en la matière, la loi dispose que le projet de loi de finance soumis aux députés doit être déposé 15 jours avant l’ouverture de la session budgétaire. Cette année encore, la tradition a été respectée, ce projet de loi a été dépose quelques jours seulement avant son adoption alors que les députés ont passé toute la session à se tourner les pouces. Le budget a été adoptée, naturellement par une Assemblée majoritairement RDPC, parti de Paul Biya au pouvoir.

Cameroon Tribune, le quotidien Bilingue à capitaux publics annonce qu’il est « 8 816,4 milliards Fcfa ». Et précise que Face aux députés, dans le cadre de la présentation du Programme économique financier et culturel, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute a déroulé un budget d’impact socio-économique répondant aux engagements pris par le président de la République devant le peuple camerounais le 6 novembre dernier. L’une des innovations est effectivement la création d’un Fonds spécial pour le soutien de l’autonomisation économique de la femme et de la promotion de l’emploi jeune.



Les dépenses publiques hors principal de la dette sont fixées à 6 210,5 milliards FCFA, en hausse de 10 %. Elles se répartissent entre 1 625,4 milliards FCFA de dépenses de personnel, 1 206 milliards FCFA pour les biens et services, 820,3 milliards FCFA de transferts et subventions, 532,5 milliards FCFA d’intérêts de la dette, et 2 026,3 milliards FCFA de dépenses d’investissement. Ce dernier poste représente 22,8 % du budget total, un niveau en léger recul par rapport à 2025. Une répartition critiquée par les analystes économiques qui la jugent irréaliste compte tenu du marasme économique qui vit le Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp