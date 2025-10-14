Camer.be
Joshua Osih reconnaît sa défaite et prône l'apaisement politique après la présidentielle
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Joshua Osih reconnaît sa défaite et prône l'apaisement politique après la présidentielle :: CAMEROON

Dans un message adressé à la nation camerounaise, Joshua Osih a fait une déclaration majeure concernant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le candidat a exprimé sa "profonde gratitude" envers tous ceux qui ont porté son "projet alternatif" durant trois années de campagne intensive. Son discours, marqué par une hauteur de vue remarquable, souligne l'importance du respect des institutions et de la préservation de la paix nationale dans cette période cruciale pour la démocratie camerounaise.

Le candidat a livré une analyse sans ambiguïté de la situation électorale, se fondant sur les données issues de ses propres systèmes de collecte des procès-verbaux. Il a reconnu avec une franchise appréciable que les tendances qui se sont dégagées lors du scrutin ne lui étaient pas favorables, affirmant que "le verdict des urnes est clair". Cette position, empreinte de responsabilité, contraste avec les traditionnelles contestations systématiques et démontre une maturité politique certaine face au verdict des urnes.

Parmi les éléments les plus significatifs de son intervention, Joshua Osih a réaffirmé la pertinence de son projet de digitalisation complète de l'administration publique. Cette proposition visionnaire visait précisément à éviter les délais de publication des résultats qui caractérisent actuellement les processus électoraux au Cameroun. Le candidat a souligné que cette réforme demeure essentielle pour garantir la transparence démocratique et renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions.

Concernant les irrégularités constatées, le candidat a adopté une position nuancée mais ferme. Tout en indiquant que ces cas seraient soumis au Conseil Constitutionnel conformément à la loi, il a clairement précisé qu'il n'irait pas à l'encontre de la "volonté clairement exprimée du peuple camerounais". Cette approche place délibérément la stabilité nationale au-dessus des considérations partisanes, un choix qui pourrait influencer durablement le paysage politique camerounais.

Dans sa conclusion, Joshua Osih a annoncé son intention de féliciter le vainqueur une fois les résultats proclamés par le Conseil Constitutionnel. Son message le plus poignant appelle à ce que la victoire serve "le Camerounais ordinaire", ces citoyens qui aspirent à vivre dignement et à croire en leur pays. Cette sortie médiatique, caractérisée par son esprit républicain, pourrait bien marquer un tournant dans la culture politique camerounaise, où l'intérêt national prime désormais sur les ambitions personnelles.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #JoshuaOsih #Presidentielle #PaixNationale #Democratic #Transparence #VerdictDesUrnes

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Joshua Osih reconnaît sa défaite et prône l'apaisement politique après la présidentielle
Gabriel Ngomsi salue la victoire d'Issa Tchiroma
Le MINAT dénonce l'auto-proclamation d'un candidat à la présidentielle
Presidentielle 2025 : Issa Tchiroma appelle le régime à reconnaître la victoire du peuple
Vote sanction contre Paul Biya: La bourgeoise "compradore" du Rdpc rejetée à l’Ouest
Election présidentielle 2025: Issa Tchiroma validé à Bafoussam
Akere Muna : « Le peuple a parlé » et exhorte Paul Biya à respecter les résultats de l'élection
Les félicitations de La Convergence Républicaine au président Paul Biya pour l'organisation
Hiram Samuel Iyodi rompt avec le FDC et affirme que le régime n'a pas remporté l'élection
Un coordinateur de campagne Hiram s'oppose à la reconnaissance de la victoire de Biya
PCRN appelle à la patience : prudence face aux résultats non officiels de la présidentielle
Issa Tchiroma promet de s'exprimer après la revendication de victoire par ses alliés
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:41
Incertitude post-électorale : pourquoi les résultats mettent-ils 15 jours à être proclamés ?

Incertitude post-électorale : pourquoi les résultats mettent-ils 15 jours à être proclamés ?
22:51
Rody Mix, la nouvelle étoile du mix made in Belgium : humilité, talent et ascension méritée

Rody Mix, la nouvelle étoile du mix made in Belgium : humilité, talent et ascension méritée
22:25
Ayang Luc, ancien Premier ministre du Cameroun, serait décédé en Belgique

Ayang Luc, ancien Premier ministre du Cameroun, serait décédé en Belgique
20:56
Joshua Osih reconnaît sa défaite et prône l'apaisement politique après la présidentielle

Joshua Osih reconnaît sa défaite et prône l'apaisement politique après la présidentielle
19:18
Gabriel Ngomsi salue la victoire d'Issa Tchiroma

Gabriel Ngomsi salue la victoire d'Issa Tchiroma

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo