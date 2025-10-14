-
CAMEROUN :: Presidentielle 2025 : Issa Tchiroma appelle le régime à reconnaître la victoire du peuple :: CAMEROON
Dans une déclaration solennelle empreinte d’émotion et de fierté, Issa Tchiroma Bakary s’est adressé ce mardi à ses compatriotes, affirmant que « le peuple camerounais a écrit l’histoire ». S’exprimant dans un ton à la fois rassembleur et ferme, le leader politique a salué le courage et la mobilisation exemplaire des Camerounais tout au long de la récente élection, tout en revendiquant clairement la victoire de son camp.
« J’ai vu un Cameroun debout. J’ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces et affronter les intimidations », a-t-il déclaré, rendant hommage à ceux qu’il qualifie de « véritables héros de cette victoire ».
Un appel à la reconnaissance du vote populaire
Issa Tchiroma a exprimé sa gratitude envers le peuple, les militants et les observateurs qui ont, selon lui, défendu la vérité des urnes. Il a également salué les candidats adverses qui lui auraient déjà adressé leurs félicitations, estimant que leur geste « honore la démocratie » et marque « le début d’une nouvelle ère d’unité entre l’opposition et la société civile ».
Dans un ton empreint de gravité, il a exhorté les autorités à respecter le choix des Camerounais :
« Notre victoire est claire. Elle doit être respectée. Soit le régime montre sa grandeur en acceptant la vérité des urnes, soit il plonge le pays dans un tourment durable. »
Un message à l’armée et à la jeunesse
S’adressant particulièrement aux forces de défense et de sécurité, Issa Tchiroma les a appelées à rester fidèles à leur mission républicaine : « Protéger le peuple, et non un pouvoir. » À la jeunesse, il a promis un avenir fondé sur la réconciliation nationale, la refondation institutionnelle et la justice sociale.
« Cette victoire n’est pas celle d’un homme, ni celle d’un parti. C’est la victoire du Cameroun. »
Une transition vers « le Cameroun de l’espérance »
L’homme politique a annoncé la publication prochaine d’un rapport détaillé des résultats, compilés « à partir des procès-verbaux affichés publiquement ». Selon lui, ces chiffres confirmeraient une « victoire écrasante » et une « sanction claire du régime en place ».
En conclusion, Issa Tchiroma a appelé à un geste symbolique fort de la part des autorités : un appel de félicitations du régime sortant, qu’il voit comme « le signe de la maturité politique et de la grandeur du Cameroun ».
« Aujourd’hui commence une nouvelle ère. Aujourd’hui commence le Cameroun de l’espérance. Vive le Cameroun ! »
