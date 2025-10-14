CAMEROUN :: Vote sanction contre Paul Biya: La bourgeoise "compradore" du Rdpc rejetée à l’Ouest :: CAMEROON

Milliardaire très influent dans les milieux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) à Kekem, Emmanuel Néossi, n’a pas pu imposer son champion. Il a essuyé un échec face à Issa Tchiroma soutenu, conjoncturellement, par les secrétaires de la Fédération communale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), Harold Nkoudou.

Il est difficile de l’admettre. Mais, c’est la réalité. Elle paraît triste pour les supporters et les adeptes de Paul Biya, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Il a été vaincu après le dépouillement des bureaux de vote de la commune de Kékem dans le cadre de l’élection présidentielle du 12 octobre passé. Les moyens logistiques déployés par Emmanuel Neossi, fils du coin et milliardaire très influent dans les milieux du parti au pouvoir, n’ont pas fait vaciller les électeurs assoiffés du changement de l’alternance au sommet de l’Etat.

COMMUNE DE KEKEM Bureau de vote 1 Nbre d'inscrits ITB P.B B.B NJOYA LIBIH BOUGHA KWEMO TYATOMBA IHODI ATEKI OSIH MUNA B.N E.P BALEMBO A(1) 404 170 60 07 03 01 01 04 07 01 05 00 01 00 E.P BALEMBO B(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L.B MBOEBO A (3) 288 70 119 06 01 01 00 01 01 00 02 01 00 03 L.B MBOEBO B (4) 306 89 119 04 02 02 02 03 00 01 01 01 01 05 L.T KEKEM A (5) 378 182 33 04 03 01 00 00 04 00 02 03 00 10 L.T KEKEM B (6) 368 132 35 03 05 02 00 02 02 02 05 01 03 00 L.T KEKEM C (7) 141 69 13 02 00 00 00 00 00 01 00 01 00 00 E.C BANGUICHARI A (8) 335 125 65 12 01 00 00 00 03 00 00 01 00 08 E.C BANGUICHARI B (9) 92 47 06 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 E.P MBOEBO CENTRE A(10) 400 98 153 08 02 00 00 01 00 00 02 03 03 05 E.P MBOEBO CENTRE B(11) 52 27 21 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E.P BAYON CENTRE A(12) 211 85 38 04 01 01 00 01 00 00 02 00 00 00 E.C MOUMEE A(13) 389 132 62 06 01 02 01 03 01 03 01 03 03 00 FOYER CARRIERE KEKEM A(14) 310 109 36 07 00 02 00 00 02 02 00 04 01 03 FOYER CARRIERE KEKEM B(15) 104 52 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 Bureau de vote 2 Nbre d'inscrits ITB P.B B.B NJOYA LIBIH BOUGHA KWEMO TYATOMBA IHODI ATEKI OSIH MUNA B.N E.M DE KEKEM CENTRE A(16) 292 103 14 01 04 02 00 00 00 01 01 03 00 01 E.M DE KEKEM CENTRE A(17) 233 82 24 02 01 01 00 00 02 00 01 03 00 00 E.M DE KEKEM CENTRE C(18) 131 58 13 00 00 02 00 00 01 00 00 02 01 02 LYCEE DE KEKEM A(19) 323 125 32 00 02 06 00 02 00 03 02 01 01 01 LYCEE DE KEKEM B(20) 318 110 25 03 00 01 00 00 02 00 00 01 00 01 LYCEE DE KEKEM C(21) 244 85 11 02 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 C.S.I BALEMBO A (22) 163 57 51 01 01 00 01 02 00 00 02 02 01 00 E.C FOYEMTCHA A (23) 290 116 35 06 01 00 01 03 00 01 01 00 00 03 E.P FONKOUAKEM A (24) 345 98 83 02 01 00 02 00 01 00 02 02 00 04 E.P FONKOUAKEM B (25) 101 49 34 00 00 01 00 00 01 00 01 00 00 01 FOYER BANA KEKEM A (26) 337 135 18 05 02 01 00 02 01 00 04 04 00 01 FOYER BANA KEKEM B (27) 64 24 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 E.P FOYEMTCHA CHEFFERIE A(28) 183 04 123 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 E.P KAMBO A (29) 69 30 13 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 ESPLANADE DU FOYER A(30) 43 19 21 00 01 00 00 00 01 00 00 01 00 00 E.C P. NKAM A (31) 166 51 10 03 01 03 01 00 00 00 00 01 01 01 Bureau de vote 3 Nbre d'inscrits ITB P.B B.B NJOYA LIBIH BOUGHA KWEMO TYATOMBA IHODI ATEKI OSIH MUNA B.N E.MTELE BIL DE KEKEM A (32) 386 141 34 05 02 04 00 02 02 00 01 02 00 02 E.MTELE BIL DE KEKEM B (33) 371 133 27 03 06 00 00 01 05 00 02 07 00 02 E.MTELE BIL DE KEKEM C (34) 200 75 22 00 00 02 00 01 01 00 00 00 00 01 E.MTLE BIL DE KEKEM D (35) 387 115 34 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 01 E.MTLE BIL DE KEKEM E (36) 172 63 46 00 02 01 00 01 01 02 01 03 00 01 E.MTLE BIL BAMEGUI A (37) 350 172 17 01 01 01 01 03 04 00 00 03 03 00 E.MTLE BIL BAMEGUI B (38) 108 63 07 00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 01 E. CATH. BAMENGUI A (39) 338 142 39 03 00 04 01 01 02 00 00 02 02 04 E.P NBAFAM CENTRE A (40) 357 163 32 02 03 01 01 04 02 00 02 01 01 06 E. CATH MBAFAM A (41) 151 81 21 02 01 00 00 03 01 01 01 02 00 00 E.P BAMENGUI CENTRE B (42) 365 160 49 03 04 02 01 03 04 00 01 04 01 04 E.P MBAMENGUI CENTRE B (43) 36 14 07 02 00 01 00 00 00 00 00 01 00 00 E.P FOYEMTCHA CENTRE A(44) 362 154 44 10 03 01 01 06 03 00 04 02 01 02 COLLEGE MAYA KEKEM A (45) 371 172 24 03 00 01 00 03 01 01 01 02 00 02 FOYER MOUME FONKOUAKEM A(46) 120 30 27 02 01 00 00 00 00 00 00 01 00 00 E.P FOND NGASSA NICODA A(47) 173 69 37 01 02 00 00 01 04 01 00 01 01 01 E. CEBEC FONDJOMO A (48) 354 95 96 01 01 01 00 04 06 00 01 01 01 07 Bureau de vote 4 Nbre d'inscrits ITB P.B B.B NJOYA LIBIH BOUGHA KWEMO TYATOMBA IHODI ATEKI OSIH MUNA B.N ECOLE CEBEC FONDJOMO B (49) 92 36 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 SALLE DES FETES DE NJIBONG 1/A(50) 258 126 23 06 01 02 00 01 01 00 00 01 06 03 E.PVB DE NSIBONG 02/A (51) 329 132 40 04 05 01 01 02 00 00 01 04 02 04 E.MTLE PETIT NKAM A (52) 310 128 17 03 02 00 00 00 03 00 01 00 01 02 E.MTLE PETIT NKAM B (53) 308 129 15 04 01 02 00 02 02 01 01 03 01 01 E.MTLE PETIT NKAM C (54) 194 86 11 00 00 00 00 01 01 00 00 02 00 00 E. PUB FONDJ. KING IZACE A (55) 352 73 113 00 01 00 02 03 01 00 02 04 01 01 E. PUB FONDJ. K.P. B (56) 115 39 30 00 00 02 00 00 01 00 02 00 00 02 E. PUB FONDJ. K.P. C (57) 388 54 160 03 02 03 00 01 00 01 00 00 01 08 FOYER QUARTIER A (58) 140 52 12 01 00 00 00 00 02 00 00 02 00 01 SALLE DES FETES KEKEM A (59) 361 101 65 02 01 01 01 02 00 00 04 03 00 00 SALLE DES FETES KEKEM B (60) 346 93 30 02 01 02 00 02 03 00 04 04 00 03 SALLE DES FETES KEKEM B (61) 192 45 51 01 0 2 0 01 00 00 00 00 01 05 FOYER NYELE A (62) 386 127 76 04 03 01 00 00 02 00 06 07 00 04 FOYER NYELLE B (63) 288 86 52 01 01 00 01 02 00 00 01 00 01 01 FOYER NYELLE C (64) 262 79 106 03 01 03 00 00 01 02 00 00 00 02 FOYER FONKOUAKEM CENTRE A (65) 149 49 35 06 03 03 00 02 02 01 04 01 00 00 E. PUB DE TCHOUNGOU A (66) 111 34 10 01 00 01 00 02 00 00 01 00 00 00 Bureau de vote 5 Nbre d'inscrits ITB P.B B.B NJOYA LIBIH BOUGHA KWEMO TYATOMBA IHODI ATEKI OSIH MUNA B.N ER CULTUREL NGOMZOCK A (67) 45 09 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 TOTAL 16388 5853 2745 171 77 80 19 79 84 25 42 104 37 127 Nbre d'inscrit ISSA TCHIROMA PAUL BIYA BELLO BOUBA T. NYOYA CABRAL LIBIH BOUGHA HAGBE PIERRE KWEMO ESPOIR MATOMBA IRAY IYODI ATEKI JOSHUA OSIH AKERE MUNA B.N COMMUNE DE KEKEM

Le président de la République sortant, d’après les chiffres compilés par les acteurs politiques locaux, a récolté, suite aux dépouillements des élections dans les 67 bureaux de vote de cette circonscription, juste 2745 voix alors qu’Issa Tchiroma s’est vu créditer de 5843 votes. Dans cet arrondissement, Bello Bouba est classé 3eme avec 177 voix. Josuah Osih du Front social-démocrate (Sdf en anglais), y a obtenu 104 votes. Espoir Matomba se positionne cinquième avec 84 voix. Cabral Libii arrive en sixième position avec 80 voix. Il est suivi par le candidat Pierre Kwemo, fils du département du Haut-Nkam, député à l’assemblée nationale, milliardaire et président national de l’Union des mouvements socialistes (Ums). Celui-ci a récolté 79 voix dans cette commune où son parti semble bien implanté. Patricia Ndam Njoya y a récolté 77 voix. Akere Muna, Ateki, Iray Iyodi et Bougha Hagbe, candidat du Mouvement citoyen national camerounais (Mcnc) de Jean Monthé Nkouobithé et ancien fonctionnaire du fonds monétaire international (Fmi), ont récolté, chacun, moins de chacun moins de 50 voix. Il y a eu 127 bulletins nuls pour l’ensemble des bureaux de vote de l’arrondissement de Kékem.

Les milliards du patron de Congelcam sans impact

Emmanuel Neossi, conseiller régional du Rdpc à l’Ouest et patron local des troupes de Paul Biya a Kekem, n’a revient pas suite à ces résultats. Il serait en train de tout faire pour amener Election’s Cameroon (Elecam), organe chargé des élections, a falsifié les procès-verbaux. Reste que les équipes des scrutateurs du Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc), le parti d’Issa Tchiroma Bakary, appuyées par Harold Nkoudou, le secrétaire de la fédération communale du Mrc à Kekém, sont déterminés à s'opposer à cette tentative de fraude. Ils se sont d’ailleurs mobilisés durant les opérations de vote pour empêcher les votes multiples qui se profilaient. « Il y a des charters électoraux qui ont été mis en route pour venir voter à Kekem. Cette opération n’a pas marché. Nous sommes restés vigilants », soutient une source proche de l’Union pour le changement (Upc), la dynamique populaire qui a porté la candidature d’Issa Tchiroma à l’élection présidentielle d’octobre 2025. « De nombreux militants du Mrc se sont impliqués pour le vote de Issa Tchiroma . Nous avons suivi les consignes de notre leader, le Pr Maurice Kamto. Il nous a demandé depuis le 26 septembre dernier de sortir pour voter en faveur d’un candidat de l’opposition. A Kekem, nous avons massivement soutenu le candidat de l’Union pour le changement. Et nous savons qu'il a gagné », affirme Harold Nkoudou.

David Kayo, militant panafricaniste proche du Mrc se trouve dans la même dynamique. Au niveau de la ville de Bafoussam, il s’est substitué aux dirigeants du Fsnc pour lutter contre diverses fraudes électorales. Il est accusé-à tort ou à raison- d’avoir favorisé la victoire de Issa Tchiroma dans plusieurs bureaux de vote où il est venu, sans mandat officiel, faire entendre raison aux autorités administratives qui voulaient intimider les électeurs. Il se pourrait que c’est grâce à ce travail de supervision, en bénévole, que de nombreux électeurs de la commune de Bafoussam III où le milliardaire Sylvestre Ngouchinghé, patron de la société des poissonneries Congelcam Sa, a dépensé plusieurs millions de francs Cfa en faveur de la campagne de Paul Biya, ont suivi le vent du changement et ont en majorité choisi Issa Tchiroma. Dans tous les bureaux de vote de l’école catholique de Kamkop située dans cet arrondissement, le candidat du Fsnc a raflé, en grande majorité, les voix des électeurs. Par exemple, lors des dépouillements des votes au bureau J, Issa Tchiroma a obtenu 251 VOIX contre 11 pour Paul Biya. Il y avait 462 inscrits et 279 votants.

Kouogou, quartier paupérisé, a soif d’alternance…

Au niveau des bureaux de vote de Kouogouo où vote le Pr Pascal Nguihé Kanté, ministre, secrétaire générale des services du Premier ministre, militant du Rdpc , les électeurs ont tourné, en majorité le dos à Paul Biya. Ils ont opté pour Issa Tchiroma. Cette déculottée du président de la République sortant n’est pas favorable à la bonne santé des nerfs du fils du coin et membre du gouvernement qui, en temps ordinaire comme en période électorale, y brille par une générosité constante depuis plus d’une décennie dans l’optique de démontrer que son champion est un homme d’ « espérance ». Une mélodie qui ne semble pas plaire aux oreilles des habitants de ce quartier cosmopolite et paupérisé de Bafoussam. Naturellement proches du Pr Maurice Kamto qu’ils trouvent avoir été injustement disqualifié par le conseil constitutionnel, les habitants de Kouogouo souhaitent vivre l’alternance au sommet de l’Etat du Cameroun…

