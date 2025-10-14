Camer.be
Election présidentielle 2025: Issa Tchiroma validé à Bafoussam
Dans le quartier natal du candidat-injustement- disqualifié par le conseil constitutionnel, les électeurs ont accordé, à plus de 80%,  leurs suffrages au candidat du Front pour le salut national camerounais.

Comme la majorité des habitants de la ville de Bafoussam, les électeurs des quartiers Djeleng I A, Djeleng I B et Djeleng I C, se sont rendus aux urnes le 12 octobre 2025, à l’effet d’élire le prochain président de la République du Cameroun.

Après les opérations de vote, les jeunes du quartier sont restés et se sont mobilisés pour surveiller les dépouillements. Et pour quelle raison ? « Nous voulons l’alternance. Issa Tchiroma ne doit pas perdre chez Maurice Kamto. Nous avons voté massivement pour honorer le Pr Maurice Kamto. Il nous a demandé de sortir voter pour un candidat de l’opposition en son  âme et conscience, nous avons choisi Issa Tchiroma et il va gagner ici », soutient le jeune du quartier.

Il est accompagné par une autre jeune très populaire dans la zone. Celui-ci porte le surnom de « Gbagbo ». Il ne cache pas son engagement pour l’amélioration de la démocratie et de la gouvernance avec Issa Tchiroma comme prochain locataire du palais d’Etoudi. « Nous voulons que la vérité des urnes soit respectée. Nous allons surveiller le remplissage des procès-verbaux », explique-t-il, juste à l’entrée du bureau de l’école publique maternelle de Djeleng I A. 

A la fin des opérations, le jeune « Gbagbo » et ses amis sont satisfaits. Au niveau du bureau de vote de l’école publique maternelle de Djeleng I A, ce candidat a récolté 112 voix sur les 121 votants. Les autres candidats dont Paul Biya, le président sortant ont enregistré entre 00 et 02 voix. Il y a eu 06 bulletins nuls.

Sont enregistrés sur ce fichier 298 noms de potentiels électeurs dont des décès à l’instar de Kengne Elisabeth (numéro 87) et Kouonkap épouse Ngamga Rebecca (numéro 101). Les dépouillements des autres bureaux de vote du pool de Djeleng I ont été favorables à Issa Tchiroma Bakary avec plus de 80% des suffrages valablement exprimés.

La mobilisation pour voter
 
Les électeurs des autres bureaux de la commune de Bafoussam II ont voté majoritairement pour Issa Tchiroma Bakary. En dépit de la mobilisation des gendarmes et des policiers des navettes des autorités administrables, les lecteurs du pool de l’école publique de Tougang ville ne se sont pas laissés intimidés. Au contraire, ils ont voté et ont surveillé les opérations. Même option au niveau du bureau de l’école publique franco-arabe de Koptchou à la mosquée centrale de  Bafoussam ou dans les 20 bureaux de vote de Tyo-ville logés au collège privé la Réunification à Bafoussam. Ceux des bureaux reculés des écoles publiques de Tchitchap et Lagoueng sont aussi pour voter en faveur du changement. Reste que de nombreux potentiels votants sont rentrés sans voter, à cause de l’absence de leur nom sur une liste électorale.

Caroline Mbiegaing épouse Tchouto a bien fouiller avant de retrouver son bureau de vote à l’école publique de Tchitchap : « La dernière fois, j’avais voté dans cette salle qui est fermée. On a bouleversé les choses et délocalisé mon bureau de vote. C’est perturbant. Finalement, j’ai repéré mon bureau et j’ai voté pour le changement », conclut-elle.

