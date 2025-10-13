Camer.be
Akere Muna : « Le peuple a parlé » et exhorte Paul Biya à respecter les résultats de l'élection
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Akere Muna : « Le peuple a parlé » et exhorte Paul Biya à respecter les résultats de l'élection

Dans une déclaration solennelle publiée ce 13 octobre 2025, l'éminent avocat et ancien candidat à la présidentielle Akere Muna s'est adressé à la nation camerounaise au lendemain du scrutin historique du 12 octobre. Son message, intitulé "Une nouvelle aurore", affirme que le peuple camerounais a parlé d'une voix claire et retentissante, marquant potentiellement un tournant décisif dans l'histoire politique du pays.

Akere Muna a lancé un appel pressant à toutes les institutions de la République pour qu'elles honorent leur devoir sacré et se conforment au mandat du peuple. S'exprimant avec respect mais fermeté, il s'est directement adressé au président sortant Paul Biya, lui rappelant qu'il détient le pouvoir d'offrir un dernier cadeau historique à la nation en respectant la volonté populaire. "La mesure ultime de votre héritage ne sera pas écrite uniquement par les années où vous avez gouverné, mais par la grâce et la sagesse avec lesquelles vous écoutez la voix du peuple", a-t-il déclaré, appelant à une transition pacifique qui scellerait sa place dans l'histoire en tant que vrai patriote.

L'ancien candidat a également exprimé sa reconnaissance face à l'union du peuple camerounais qui a su, selon lui, transcender les divisions politiques. Il a lancé un appel sincère à tous les autres candidats pour qu'ils se unissent dans cet appel au calme, à la paix et au respect du verdict électoral. Dans un message empreint de solennité, Akere Muna a souligné que ce moment constitue un test crucial pour la démocratie camerounaise, alors que le monde entier observe les développements politiques dans le pays. Il a exhorté toutes les parties prenantes à choisir la voie de la paix, du progrès et du respect de la volonté souveraine, ouvrant ainsi un nouveau chapitre marqué par l'unité, la prospérité et un espoir renouvelé pour tous les Camerounais.

