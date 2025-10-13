CAMEROUN :: Les félicitations de La Convergence Républicaine au président Paul Biya pour l'organisation :: CAMEROON

La Convergence Républicaine adresse ses félicitations au Président Paul Biya pour l’organisation “exemplaire”, au lendemain de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025,

La Convergence Républicaine, à travers son coordonnateur, le Pr Jean Gatsi, a tenu à adresser ses vifs remerciements au Chef de l’État, Son Excellence Paul Biya, pour la qualité de l’organisation du scrutin.

Dans une lettre officielle, le mouvement salue un vote qui s’est tenu dans un « climat de paix, de sérénité et de maturité politique » reflet du profond attachement des Camerounais à la démocratie, à la stabilité et à la souveraineté nationale.

La Convergence Républicaine souligne également l’implication personnelle du Président Paul Biya dans cette élection, qu’elle perçoit comme un signe fort de son engagement pour le développement et l’avenir du pays. Elle se réjouit des premiers résultats jugés « particulièrement encourageants », qu’elle interprète comme une “reconnaissance populaire renouvelée” en faveur de son leadership.

En attendant la proclamation officielle par le Conseil Constitutionnel, la Convergence Républicaine réaffirme sa confiance dans les institutions et adresse au président ses félicitations pour le succès de ce moment démocratique majeur.

