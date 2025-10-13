Camer.be
L’excellence scolaire comme levier d’une éducation de qualité chez CIMENCAM
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: L’excellence scolaire comme levier d’une éducation de qualité chez CIMENCAM :: CAMEROON

Le 30 septembre 2025, L’usine CIMENCAM de Figuil a été le théâtre d’une cérémonie consacrée à l’excellence scolaire. Sur l’esplanade de l’unité de production, 60 élèves issus de six établissements de la localité ont été récompensés pour leurs performances exceptionnelles au cours de l’année écoulée. 

Il s'agit, notamment, de l’école publique de Figuil 1, des lycées général, bilingue et technique de Figuil, des Lycées de Biou et de Bidzar. Présidée par le Directeur d’usine, la cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales, d’enseignants, de parents et de nombreux habitants venus partager ce moment de reconnaissance et de fierté.  « Chez Cimfig, nous croyons que l’éducation est le socle de tout progrès, individuel comme collectif. C’est pourquoi nous soutenons des projets qui améliorent les conditions d’apprentissage », a souligné le Directeur d’usine, Pierre Paul Mbarga, en saluant les efforts conjoints des élèves, des parents et du corps enseignant.

Fidèle à sa vocation d’entreprise citoyenne, CIMENCAM et des filiales inscrit ses actions en droite ligne de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Son engagement ne se limite pas à la production industrielle mais s’étend à des initiatives concrètes pour le bien-être des communautés locales. Le Directeur a par ailleurs, au cours de son allocution, rappelé les nombreux projets menés dans la région, notamment la construction de forages, de salles de classe, le soutien à des activités agricoles et des programmes de formation pour les jeunes. « Nous sommes fiers de célébrer aujourd’hui l’excellence scolaire à Figuil, mais notre engagement ne s’arrête pas là. Nous continuerons à travailler main dans la main avec nos parties prenantes pour le bien-être de tous », a-t-il déclaré.

Au-delà de la distinction des meilleurs élèves, l’événement a également été marqué par la remise de matériel de couture au centre multifonctionnel de Figuil et de permis de conduire à de jeunes bénéficiaires du programme de formation CIMENCAM Figuil, porté par l’entreprise. Clôturant la cérémonie dans une ambiance chaleureuse, le responsable de l’usine a réaffirmé la volonté de CIMENCAM de poursuivre son dialogue permanent avec les communautés, dans une dynamique de co-développement durable. Sous les applaudissements nourris du public, il a lancé un message d’unité et d’espoir : « Vive la coopération entre CIMENCAM, CIMENCAM Figuil et la communauté éducative de Figuil ! Vive l’excellence scolaire ! Vive le Cameroun ! »

Par cette initiative, CIMENCAM confirme une fois encore son rôle moteur dans le développement des talents locaux et son attachement profond à l’avenir des jeunes Camerounais. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

L’excellence scolaire comme levier d’une éducation de qualité chez CIMENCAM
L’influence de la France au Cameroun s’érode et le colonialisme se développe
Maroua : des enseignants convoqués après les chants pro-Tchiroma lors de la visite de Biya
Partenariat citoyen : Comment la CUD et Orange Money viennent au secours des marchés de Douala
Elections Fecafoot-Ouest: Les tacles irréguliers de Samuel Eto’o Fils à Paul Biya
Yaoundé : un gang armé et un voleur de bébé interpellés dans un coup de filet
L'Association Renaissance Santé signe une convention de partenariat avec l’hôpital général de Ydé
Pr Begni Bagagna : « La FSJP de l’Université de Douala forme des cadres de qualité »
La Convergence Républicaine réclame la coupure d’Internet le jour de l’élection présidentielle
Meyo : lancement officiel de la construction d’une usine pharmaceutique moderne au Cameroun
Monaco : Steven Nbienou Kouadjo rejoint le cercle mondial de la philanthropie
Paris incite à protester contre Paul Biya à Yaoundé et Douala
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:18
Les félicitations de La Convergence Républicaine au président Paul Biya pour l'organisation

Les félicitations de La Convergence Républicaine au président Paul Biya pour l'organisation
17:50
L’excellence scolaire comme levier d’une éducation de qualité chez CIMENCAM

L’excellence scolaire comme levier d’une éducation de qualité chez CIMENCAM
14:44
Hiram Samuel Iyodi rompt avec le FDC et affirme que le régime n'a pas remporté l'élection

Hiram Samuel Iyodi rompt avec le FDC et affirme que le régime n'a pas remporté l'élection
14:27
Un coordinateur de campagne Hiram s'oppose à la reconnaissance de la victoire de Biya

Un coordinateur de campagne Hiram s'oppose à la reconnaissance de la victoire de Biya
13:52
PCRN appelle à la patience : prudence face aux résultats non officiels de la présidentielle

PCRN appelle à la patience : prudence face aux résultats non officiels de la présidentielle

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo