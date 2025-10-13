CAMEROUN :: L’excellence scolaire comme levier d’une éducation de qualité chez CIMENCAM :: CAMEROON

Le 30 septembre 2025, L’usine CIMENCAM de Figuil a été le théâtre d’une cérémonie consacrée à l’excellence scolaire. Sur l’esplanade de l’unité de production, 60 élèves issus de six établissements de la localité ont été récompensés pour leurs performances exceptionnelles au cours de l’année écoulée.

Il s'agit, notamment, de l’école publique de Figuil 1, des lycées général, bilingue et technique de Figuil, des Lycées de Biou et de Bidzar. Présidée par le Directeur d’usine, la cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales, d’enseignants, de parents et de nombreux habitants venus partager ce moment de reconnaissance et de fierté. « Chez Cimfig, nous croyons que l’éducation est le socle de tout progrès, individuel comme collectif. C’est pourquoi nous soutenons des projets qui améliorent les conditions d’apprentissage », a souligné le Directeur d’usine, Pierre Paul Mbarga, en saluant les efforts conjoints des élèves, des parents et du corps enseignant.

Fidèle à sa vocation d’entreprise citoyenne, CIMENCAM et des filiales inscrit ses actions en droite ligne de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Son engagement ne se limite pas à la production industrielle mais s’étend à des initiatives concrètes pour le bien-être des communautés locales. Le Directeur a par ailleurs, au cours de son allocution, rappelé les nombreux projets menés dans la région, notamment la construction de forages, de salles de classe, le soutien à des activités agricoles et des programmes de formation pour les jeunes. « Nous sommes fiers de célébrer aujourd’hui l’excellence scolaire à Figuil, mais notre engagement ne s’arrête pas là. Nous continuerons à travailler main dans la main avec nos parties prenantes pour le bien-être de tous », a-t-il déclaré.

Au-delà de la distinction des meilleurs élèves, l’événement a également été marqué par la remise de matériel de couture au centre multifonctionnel de Figuil et de permis de conduire à de jeunes bénéficiaires du programme de formation CIMENCAM Figuil, porté par l’entreprise. Clôturant la cérémonie dans une ambiance chaleureuse, le responsable de l’usine a réaffirmé la volonté de CIMENCAM de poursuivre son dialogue permanent avec les communautés, dans une dynamique de co-développement durable. Sous les applaudissements nourris du public, il a lancé un message d’unité et d’espoir : « Vive la coopération entre CIMENCAM, CIMENCAM Figuil et la communauté éducative de Figuil ! Vive l’excellence scolaire ! Vive le Cameroun ! »

Par cette initiative, CIMENCAM confirme une fois encore son rôle moteur dans le développement des talents locaux et son attachement profond à l’avenir des jeunes Camerounais.

